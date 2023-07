Shock en Televisa: Mayela Laguna podría exponer 'oscuros' secretos de la familia de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores de Televisa se encuentran en completo shock, debido a que se dice que la polémica microempresaria, Mayela Laguna, pondría en jaque a la Dinastía Pinal, debido a que ella podría exponer 'oscuros' secretos de todos los miembros de la familia de Silvia Pinal si es que trataban de hundirla con el tema del robo o alguna otra cosa más.

Como se sabe, la dinastía Pinal se encuentra acaparando titulares por la polémica de la paternidad de Luis Enrique Guzmán del pequeño Apolo, pues hace casi dos semanas que el productor musical lanzó un comunicado en sus redes sociales, donde confesó que se realizó una prueba de para verificar que era el padre del menor, señalando que lamentablemente resultó no lo era el biológico, destacando que en los resultados salió un 0.0 por ciento de compatibilidad y se deslindaría de todo derecho u obligación.

Ante este hecho, los rumores alrededor de este tema no han parado de envolver a la familia, pues se dijo que el supuesto verdadero padre del ahijado de Alejandra Guzmán se puso en contacto con Luis Enrique y fue por ello que se quiso realizar la mencionada prueba, a lo que Mayela salió a desmentir lo dicho, afirmando que iba a tomar acciones legales para aquellos que sigan inventando cosas sobre ella y su hijo.

Pero eso no fue todo, pues en una entrevista con Chisme No Like fue completamente honesta al decir que ya no teme a las repercusiones que podría tener por parte de la afamada dinastía, dado a que ya no iba a quedarse callada y hablaría, declarando que uno de los que podría verse más afectado era el intérprete de Popotitos, pues cuando le mencionaron sobre la tristeza al saber que no era abuelo de Apolo ella dijo que no debería de hablar pues fue de todo menos buen abuelo.

Y ahora, según el canal de YouTube de Chacaleo, afirmó que aunque Mayela mencionó al actor de Acompáñame, la realidad sería que no sería su única víctima, pues supuestamente habría recopilado mucha información sobre las hermanas de su marido, Alejandra y hasta la propia Sylvia Pasquel y su descendencia, por lo que toda la dinastía estaría en jaque y bajo la mira de la madre del menor.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea alguno de los elementos de la familia Pinal o la propia Mayela, no se han pronunciado respecto a esta presunta lista negra de pecados de todos, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui