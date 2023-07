Tras 30 años en Televisa, Galilea Montijo sería despedida de 'Hoy' por conducir borracha 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado por más de 30 años al aire dentro de los mayores éxitos de Televisa, la famosa actriz y la reconocida presentadora de TV, Galilea Montijo, al parecer estaría muy cerca de decirle adiós a sus foros, debido a que sería despedida del programa Hoy y del resto de las emisiones en las que tendría contrato, por supuestamente haber conducido ebria La Casa de los Famosos México.

Desde la gala de eliminación que se vivió la noche del pasado domingo 2 de julio, la presentadora de Netas Divinas dio mucho de que hablar y se volvió tendencia en redes sociales, pues todos los espectadores hicieron hincapié en que veían algo muy raro en Montijo, señalando que hablaba de una forma pausada y con dificultad para articular las palabras, además de hilarla una frase, por lo que la acusaron de haber llegado en un estado inconveniente para trabajar y que estaba ebria al momento de estar frente a cámaras.

Ante estas especulaciones, como rara vez lo hace ante los rumores que la envuelven, la exesposa de Fernando Reina, en vivo del matutino de la empresa San Ángel decidió hablar y aclarar la situación, primeramente negando que haya llegado en estado inconveniente, destacando que ella era profesional y no llegaría así a conducir un programa y que: "Sí me gusta mucho el agua de jamaica, pero nunca cuando trabajo", afirmando que el problema con su dicción fue el hecho de que se realizó un tratamiento en su dentadura, por el cual tenía como una prótesis que se le soltó en medio de la emisión y por ello no podía hablar bien.

Galilea Montijo. Internet

Y aunque después de este hecho, su reconocido y querido compañero, Raúl Araiza, salió en su defensa diciendo que era una mujer profesional que no bebía en horario de trabajo, en vivo de Sale el Sol la famosa presentadora, Ana María Alvarado, mencionó que ella no creí en lo que había dicho Montijo para justificar los problemas que tuvo al aire, y aunque no dijo que la creía borracha como tal, afirmó que su explicación fue una mentira y había algo más.

Ahora, según el canal de YouTube de Chacaleo, los altos mandos de la televisora estarían molestos con la presentadora de Netas Divinas, debido a que al parecer sí habría llegado ebria al mencionado reality show de 24 horas, por lo que le habrían dado una brutal regañiza por este motivo y le lanzarían una advertencia de cometer otro error como ese y sería despedida de inmediato, pues no querrían más escándalos.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea la presentadora jalisciense o los ejecutivos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a este presunto ultimátum, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui