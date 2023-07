Tras 5 años desaparecida y sin exclusividad en Televisa, villana libra la cárcel y ruega por trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las telenovelas, quien lleva 5 años desaparecida de la actuación y que ya no cuenta con contrato de exclusividad, confirmó que se encuentra lista para volver a trabajar luego de haber estado a punto de ir a la cárcel en Estados Unidos. Se trata de la querida actriz Daniela Castro, quien en 2018 fue acusada de robo por una conocida tienda departamental en Texas, Estados Unidos y fue arrestada por varias horas.

Debido a que era una de las intérpretes más queridas y exitosas de la época, el escándalo por cometer este presunto delito hundió su carrera y eso la hizo alejarse del mundo del entretenimiento. La villana de los melodramas Una familia con suerte y Lo que la vida me robó estuvo bajo arresto al menos 8 horas luego del supuesto robo, pero recuperó su libertad con una fianza de 800 dólares y comenzó su proceso legal, hasta que este 2023 por fin quedó absuelta del delito por el que fue señalada.

Ahora que ya está libre de todo cargo, la también actriz del programa Cachún, cachún, ra-ra se encuentra lista para volver a trabajar y en un reciente encuentro con la prensa confesó que en la empresa de San Ángel siguen sin contratarla: "Ahorita no tengo proyecto, la verdad no me han llamado y ya ¡ya quiero trabajar!", expresó la hija del músico Javier Castro, quien falleció apenas el pasado 2022.

Aunque muchos reporteros creían que Dani no tenía un proyecto al aire porque no la había convencido ningún ofrecimiento, en realidad contó que sigue sin recibir propuestas pero confía en que pronto tenga contrato: "Más bien yo creo que todo llega en los tiempos perfectos, la verdad es que no se ha dado", dijo la actriz de melodramas como Cadenas de Amargura, Cañaveral de pasiones y Mi pecado y confirmó que aunque hace poco le ofrecieron un proyecto, este "no se concretó".

Asimismo, la famosa de 59 años confesó que a ella le encantaría poder actuar al lado de la retirada actriz Angélica Rivera, sin embargo, los ejecutivos de Televisa rechazaron esta propuesta hace años: "Hablo con ella, siempre lo quisimos hacer, lo presentamos, platicamos con los escritores, pero no nos dejaron aquí en la empresa, en el piso 6... yo creo que Angie es una maravillo actriz", declaró Castro.

Finalmente, Daniela descartó que esté interesada en volver al teatro: "Yo empecé en teatro, hice mucho teatro al principio de mi carrera, pero en este momento de mi vida salimos los fines de semana, no me gustaría perderme de mi familia". Y negó de forma tajante estar interesada en participar en un reality como La Casa de los Famosos México: "De veras los admiro muchísimo por esa valentía, yo pediría mi salida".

