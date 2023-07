Ciudad de México.- El día de ayer se vivieron varias emociones en La Casa de los Famosos México, donde las traiciones se encuentran a la orden del día. Como algunos recordarán, que en esta semana, Emilio Osorio se llevó las cámaras, cuando acudió a consolar a Bárbara Torres, luego de que la argentina sostuviera una disputa con Raquel Bigorra, antes de que ésta fuera expulsada del show; sin embargo, parece ser que la comediante ya se ha olvidado de esto, puesto nominó a nada más y nada menos que al hijo de Niurka.

Esta situación desató la furia no solo de la cubana, quien no tardó en despotricar en contra de las personas que apuñalaron a su "bebé", sino también del productor de Televisa y padre del joven actor, Juan Osorio, quien compartió una transmisión en vivo en TikTok, donde se dejó ver conmocionado por la reacción de Emilio tras saberse nominado por sus compañeros. Asimismo el exmarido de Niurka se fue en contra de Bárbara, a quien llamó "manipuladora".

"Estoy tranquilo, me emocioné mucho. Me dolió ver a Emilio que esté nominado, que todavía tiene semanas para estar conviviendo. Ver la carita de mi hijo: '¿diciendo quién me nominó?'. En ese momento dices: '¿Dónde está el enemigo?' (...) Bárbara (Torres) es una gran manipuladora y una gran chantajista y una gran... muy bien dicho Raquel, muy bien dicho Sergio, usa mil máscaras para que no la descubran , pero bueno pues así es ella, así es su estrategia y 'Barbie' pues no sabe ni donde tiene la cabeza, pues se dice fácil y se va para la borregada, para donde lo jalen."