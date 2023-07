Andrea Legarreta habla de separación de Erik Rubín; confirma que Apio es la "madrastra" de sus hijas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Andrea Legarreta de nueva cuenta volvió a ser cuestionada por la prensa sobre su separación de Erik Rubín debido a que se encuentra a escasas semanas de cumplir 1 año de su rompimiento con el cantante y empresario. Asimismo, la también actriz desató controversia luego de que en una reciente emisión del programa Hoy confirmó que Apio Quijano es la "madrastra" de sus hijas.

Como se recordará, la intérprete de melodramas como Baila conmigo y ¡Vivan los niños! anunció el pasado mes de febrero que se estaba dando un tiempo con el exintegrante de Timbiriche luego de más de dos décadas juntos. Sin embargo, Andrea ha presumido por todo lo alto que se lleva tan excelente con su 'peloncito', con quien estuvo casada durante más de 22 años, pues hasta aceptó trabajar con él en el musical Vaselina.

Recientemente diversos reporteros buscaron a la presentadora a las afueras de Televisa para preguntarle sobre cómo se siente de estar en esta puesta en escena y aclaró que se siente sumamente emocionada ya que es un sueño cumplido. Posteriormente, Andy fue cuestionada sobre lo bien que se lleva con Rubín pese a estar separados y respondió de forma contundente: "Es que la gente no entiende, es que sí hay mucho amor".

Asimismo, la estrella mexicana de 51 años relató que tanto ella como el padre de sus hijas Mía y Nina Rubín se encuentran 100 por ciento dedicados al proyecto teatral, que ya se estrena el próximo 13 de julio: "Estamos compartiendo tantas emociones, los nervios y la emoción, lo que para él significa como producción también, de una obra tan grande, para él también es un reto importantísimo", dijo emocionada.

Después, 'La Legarreta' explicó que por fortuna ella y Erik están llevando una separación sana y en paz, por lo que no descartan retomar su matrimonio en un futuro: "Estamos viviendo la vida de una forma amable, es una forma inteligente, amable, amorosa, no sabemos qué nos depara el tiempo, quizá decidimos continuar como amigos, como familia, pero de pronto no, no sabemos, tiempo dirá". También compartió que está contenta de llevarse también con su exmarido:

Por lo menos se siente bien no estar en guerra con alguien a quien has amado tanto".

Cabe resaltar que en una reciente transmisión del programa Hoy, Andrea realizó una broma sobre el supuesto amorío que tuvo Erik Rubín con Apio Quijano. Mientras Ferka hablaba del romance que se estaría cocinando en La Casa de los Famosos México con el integrante de Kabah y Jorge Losa, Legarreta pidió respeto para Apio ya que él estaba 'apartado' para su exmarido: "Al Apio lo quieren conectar con todos, ya ven que es la madrastra de mis hijas, pero nada más es buena persona", dijo desatando las risas de todos en el foro.

Crédito: Programa 'Hoy'

Fuente: Tribuna y Twitter @deprimeramano