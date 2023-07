De no creer: Guardia de seguridad abofetea a Britney Spears; ella buscaba una FOTO con este famoso

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- Salir a la calle y disfrutar de algún lugar concurrido es algo que nos deja experiencias de muchos tipos, más si se cuenta con la suerte de encontrarse a una estrella de la televisión, el cine o hasta el deporte y claro, no dejamos pasar la oportunidad de pedirle una foto o un autógrafo para hacer que este momento sea más especial; sin embargo, la situación cambia cuando es un famoso el que se encuentra con otro famoso y le pide la foto del recuerdo, algo que en teoría no puede salir más más si se trata de Britney Spears la que tiene su momento de 'fan', o eso pareciera.

De acuerdo con el portal de noticias de Estados Unidos, TMZ, la intérprete de Oops I did it again, Baby One More Time y Sometimes estaba de visita en Las Vegas cuando se encontró con Victor Wembanyama, una joven promesa de la NBA y quien en la actualidad es de los más famosos. La cantante de 41 años de edad trató de acercarse al basquetbolista para pedirle una foto pero al parecer los guardias se seguridad del atleta de 19 años de edad cuentan con instrucciones muy precisas de no dejar que nadie se le acerque, incluso si se trata de la denominada 'Princesa del Pop'.

El portal de entretenimiento enfatizó que tanto cantante como el novato de la NBA coincidieron en el restaurante Catch del Hotel ARIA. Britney se levantó de su mesa y se acercó a la del basquetbolista para entablar una pequeña charla. La cantante solo alcanzó a tocar el hombreo del jugador cuando el guardia de seguridad la quitó y no conforme con ello, también es acusado de haberle dado una bofetada a la famosa, golpe que no se sabe si fue de manera intencional o un accidente mientras trataba de mantener la distancia entre ambos. Pese a lo que haya ocurrido, esta postura ha causado polémica pues la famosa solo buscaba tener una foto con el antes mencionado y acabó atacada por el guarura.

La misma información remarca que el equipo de seguridad del jugador de los San Antonio Spurs causó que Britney cayera al suelo por el golpe que recibió y hasta le quitó las gafas de sol que la cantante llevaba puestas. Por si fuera poco, la cantante no se quedaría ningún momento más en el lugar de los hechos y regresó a su mesa. Fue entonces cuando el guardia de seguridad notó que se trataba de la cantante y se acercó a ella para ofrecerle una disculpa. Cabe destacar que la información on ha sido corroborada por el equipo ni de la cantante ni del jugador por lo que todo se mantiene como un rumor.

Entiendes cómo es cuando estás rodeado de fanáticos", dijo presuntamente el guardia de seguridad a la cantante.

Aunque se reveló que Britney Spears aceptó la disculpa de Damian Smith, quien funge como director de seguridad de los San Antonio Spurs quien se acercó a la mesa donde la cantante estaba en compañía de su esposo, Sam Asghari y dos personas más con quienes también tuvo una breve charla, una vez que la cantante abandonó el inmueble la noche del miércoles 5 de julio al rededor de las 20:30 horas, acudió ante la policía del Estado para interponer una demanda. Fue entonces cuando el portal obtuvo la certeza de que los hechos ocurrieron e incluso, el delito por el que se le acusa e por agresión. Hasta ahora, se desconoce si el elemento de seguridad fue detenido o si hay una investigación en proceso.

Victor Wembanyama, estrella de la NBA

Victor Wembanyama está por debutar con los Spurs en Las Vegas y por ello aprovechó para disfrutar de la ciudad antes del gran evento. Cabe decir que el equipo no ha dado su postura tras los hechos y tampoco el jugador ha roto el silencio sobre lo que le pasó a la cantante quien solo buscaba tener una foto a su lado para posiblemente presumirla en redes sociales como ha hecho en el pasado con otras celebridades. Se espera que una vez que los acontecimientos se hicieron públicos, ambas partes den su postura y aclaren la situación.

