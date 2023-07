Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 6 de junio se conmemora el Día Internacional del Beso Robado, se trata de una celebración bastante popular en los Estados Unidos y Reino Unido, a pesar de que sea muy similar, tiene diferencias puntuales a comparación con el Día Internacional del Beso. Se trata de una fecha que cobró gran popularidad a nivel internacional y un pretexto para que los enamorados demuestren todo su afecto.

El Día Internacional del Beso Robado celebra esta actividad tan agradable y el papel que desempeña en las culturas de todo el mundo. El Día Internacional del Beso Robado se estableció en 2006 para centrar la atención en los besos que tienen lugar entre amantes, y para celebrar el lugar que ocupa en nuestra sociedad. Aunque no todas las versiones empatan, pues muchas otras afirman que el origen de la celebración es desconocido.

Asimismo, otras personas relatan que la celebración nació en el Siglo XIX con origen en Gran Bretaña. Por otro lado, de acuerdo con el diario The Sun, el beso robado más famoso en toda la historia del mundo es el protagonizado por un marinero en Times Square en 1945, quien tomó a una enfermera y la besó tras informarle de que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Una fotografía que marcó los libros de historia.

Día Internacional del Beso Robado, Foto: Especial

Para conmemorar el Día del Beso Robado, en todo el mundo se organizan diferentes actividades para que los enamorados besen a sus parejas. Asimismo, también para que los solteros encuentren el amor en citas a ciegas. Incluso, muchos otros ofrecen clases de besos para que las personas se conviertan en expertas en el tema. Un beso no se tiene que dar en la boca, pues es la expresión de amor más grande del hombre, puede ser en la mejilla, en la frente o en la mano.

Cabe señalar que esta celebración no se ha salvado de la polémica, pues la fecha ha sido duramente criticada, pues robar un beso implica hacerlo sin consentimiento, lo que lo convierte en un abuso sexual. Sin duda, una perspectiva que cambia de manera total la manera de ver la celebración, pues incluso la icónica fotografía de Time Square es el ejemplo claro, pues la mujer no dio su consentimiento.

Finalmente, muchos se preguntan sobre la manera de celebrar el Día Internacional del Beso Robado y la respuesta es muy obvia, con un beso sincero y de amor, aunque claro, se debe dejar de lado lo robado, por lo que podría cambiarse la fecha por el Día Internacional del Beso Consensuado, porque la expresión refleja un sentimiento y no una obligación.

Fuente: Tribuna