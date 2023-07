Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 28 de junio, el mundo de la farándula mexicana se estremeció después de que trascendió la noticia del fallecimiento de la gran conductora, Talina Fernández, hecho que dejó un gran agujero, no solo, en el mundo del espectáculo, sino también en su propia familia, especialmente en el caso de sus nietos, con quienes si bien, llegó a tener algunas diferencias, parece ser que siempre se mantuvo un gran amor entre ellos.

Tal es el caso de Paula Levy, quien en el año 2020, se volvió tendencia, después de que sostuvo una fuerte discusión con su abuela, la Dama del Buen Decir, por haber metido a su novio, a su habitación, en altas horas de la madrugada, cosa que no le agradó del todo a la conductora de Hasta en las mejores familias. Incluso, en aquel entonces se llegó a decir que la madre de Mariana Levy corrió a su nieta de su hogar.

Con el tiempo, ambas habrían arreglaron sus diferencias y hasta volvieron a vivir juntas, hecho que la propia Paula Levy mencionó en el mismo año 2020, cuando expresó que su abuela le había dado todo el apoyo posible, cubriendo sus necesidades básicas y emocionales, puesto aseguró que hasta le llegó a dar "apapachos" cuando más lo necesito, cosa por la que la joven se mostró abiertamente agradecida.

"Se hizo completamente responsable de mí. Me puso casa. Me puso comida, agua calientita. Me apapachó y hasta me compró ropa.", declaró la joven en su momento

Paula Levy llegó a tener diferencias con Talina Fernández

Parece ser que la muerte de Talina Fernández no solo significó un duro golpe emocional para la joven, sino también uno económico, ya que según declaraciones de la propia conductora, meses antes de su muerte, ni Paula ni José Emilio Levy han recibido un centavo de la herencia que su madre les dejó tras su muerte, hace 18 años. Por otro lado, una historia de Instagram logró alertar a los seguidores de la nieta de la estrella de televisión, ya que, se cree que se quedó sin casa tras el sensible fallecimiento de su 'abuelita'.

El rumor se desató cuando Paula compartió una selfie en la que únicamente aparece la parte inferior de su rostro, y su pecho, enmarcados con un corazón, a la vez que aparece el texto: "Busco roomie urgente en la CDMX. Si saben de alguien o de un depita plis mándenme un dm". La manera en la que el mensaje estaba escrito hacía alusión a que la hija de Mariana necesita encontrar rápidamente un lugar para vivir, pero... ¿por qué?, ¿acaso alguien más ya tomó posesión de la casa de Talina?

Cabe señalar que, hasta el momento, Paula no ha hecho mención sobre si ya encontró nueva casa o no, tampoco reveló cuáles fueron los motivos que la llevaron a mudarse de domicilio o si alguno de sus hermanos o Ana Bárbara ya le ofrecieron asilo. Como todos saben, la joven no es muy activa en su cuenta de Instagram, por lo que es posible que estas preguntas no obtengan pronta respuesta.

