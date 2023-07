FOTOS: Eduin Caz se vuelve a reunir con su exesposa Daisy Anahy por esta poderosa y feliz razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del nacimiento de Cristian, el tercer hijo de Eduin Caz y Daisy Anahy, la pareja no se había vuelto a dejar ver unida ya que desde hace varios meses decidieron dar por concluida su relación tras más de 10 años de matrimonio, pero recientemente sorprendieron al reencontrarse por una muy buena razón que tiene feliz a toda la familia y no dudaron en compartirlo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el intérprete del Tóxico mostró una serie de fotografías en las que aparece posando junto a su ahora exesposa y su primogénito Gerardo, quien fue el encargado de unirlos ya que gracias a su excelente desempeño escolar se ganó un reconocimiento y ambos fueron a acompañarlo para que lo recibiera, además de que se mostraron orgullosos de la educación que le han dado.

El líder de Grupo Firme resaltó que ya no le gusta publicar cuestiones alrededor de sus hijos, pues si bien, antes tenían incluso sus propias redes sociales, prefirieron mantenerlos alejados de Internet ya que no faltaban malos comentarios y por seguridad, optaron por darles su privacidad en medida de lo posible, pero una situación así de importante no quería que pasara desapercibida y decidió compartirla con sus millones de seguidores.

El pequeño Eduin Gerardo, quien recientemente celebró su cumpleaños número 8, obtuvo el primer lugar de aprovechamiento en su grupo, así que las felicitaciones no faltaron y su tío Johnny Caz fue uno de los más felices por la noticia: "Es que cómo no presumirlo, si mi niño es el más inteligente. Pos, no sé a quién salió, pero él sí es inteligente", escribió el músico.

¿Eduin Caz y Daisy regresaron?

Eduin Caz ha reconocido que Daisy Anahy lo dejó debido a que no soportó más sus constantes infidelidades, así que después de que se filtrara una conversación que sostuvo con otra mujer decidió poner punto final a su relación y estando embarazada ejecutó su separación, aunque el cantante dijo estar dispuesto a todo con tal de recuperarla.

Sin embargo, esta posibilidad se esfumó ya que optaron por divorciarse, pero ambos han actuado de forma madura, pues conscientes de que siempre van a estar unidos por los hijos que procrearon juntos, prefirieron ahorrase demandas y alegatos para llevar una relación armoniosa, así que no tienen problema con convivir, razón por la que constantemente se reúnen para estar con los pequeños.

