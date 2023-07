Galilea Montijo, una diva: Exponen desplantes de la conductora de 'Hoy' en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y famosa presentadora de TV, Galilea Montijo, acaba de volver a acaparar titulares, debido a que se dice que tendría muchos aires de una diva auténtica, puesto que señalan que la polémica conductora del programa Hoy en más de una ocasión le hecho fuertes desplantes a sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, Montijo ya tiene varios días en el centro del escándalo, debido a que en vivo de la reciente gala de eliminación del afamado reality proveniente de Telemundo, esta fue acusada de haber llegado en estado de ebriedad, debido a que hablaba de una forma pausada y con dificultad para articular las palabras, además de hilarla una frase, por lo que la acusaron de haber llegado en un estado inconveniente para trabajar y que estaba ebria al momento de estar frente a cámaras.

Ante este hecho, la presentadora de Netas Divinas, en vivo del matutino de la empresa San Ángel decidió hablar y aclarar la situación, primeramente negando que haya llegado en estado inconveniente, destacando que ella era profesional y no llegaría así a conducir un programa y que: "Sí me gusta mucho el agua de jamaica, pero nunca cuando trabajo", afirmando que el problema con su dicción fue el hecho de que se realizó un tratamiento en su dentadura, por el cual tenía como una prótesis que se le soltó en medio de la emisión y por ello no podía hablar bien.

Y ahora, una vez más la actriz de Mujeres Asesinas acaba de volver a acaparar titulares, debido a que se dice que la presentadora se encuentra en medio de diferentes enemistades dentro de la emisión de 24 horas, debido a que le habría hecho desplantes de indiferencia al famoso tiktoker y comunicador, Pablo Chagra, el cual hasta habría tenido una pelea con Bernardo, el líder del equipo de imagen de Montijo.

Pero eso no sería todo, pues según los informes del canal de YouTube de Chacaleo, Montijo habría contratado a su propia seguridad personal para evitar que se le acerquen sus compañeros, al menos que ella les de autorización, siendo Chagra y supuestamente la actriz, Cecilia Galliano, aquellos que no tendrían permitido estar cerca de ella detrás de cámaras y de igual forma no podrían hablar sobre ella.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea la presentadora jalisciense o los ejecutivos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a este presunto desplante hacía todos sus compañeros, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui