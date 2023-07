Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi tres meses de la lamentable muerte del famoso actor y reconocido cantante, Julián Figueroa, su viuda, la también actriz, Imelda Garza Tuñón, y su pequeño hijo, José Julián Figueroa, acaban de reaparecer juntos mientras que desfilaban por la alfombra roja de Disney, en donde el menor enterneció a la prensa y los miles de espectadores en su entrevista con esta tierna revelación.

Como se sabe, fue el pasado 9 de abril cuando el mundo del espectáculo quedó en completo shock al enterarse de que el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, lamentablemente había perdido la vida con tan solo 27 años de edad, debido a que sufrió un infarto fulminante al miocardio, dejando completamente devastada a su familia, que a casi tres meses de su deceso ha estado tratando de sobrellevar la situación.

Lamentablemente para todos, especialmente para su pequeño hijo, pues Imelda en una entrevista mencionó que el menor en medio de su dolor lo ha acusado de haberlo abandonado, por lo que ella confesó que: "a eso yo lo que hice fue decirle la verdad, su papá no lo abandonó tuvo un infarto y eso era un accidente", mencionado que le aclaró que no lo quería dejar, pues él solo quería pasar una vida a su lado, revelando los planes que el actor de Mi Camino Es Amarte ya tenía hechos con su hijo.

Hasta ese momento, el menor solamente había aparecido en fotografías y en videos que compartió la propia Maribel a través de su cuenta de Instagram, pero la noche del pasado miércoles 5 de julio, en la alfombra roja de Disney On Ice, el menor fue captado al lado de su madre cuando iban llegando, así que la prensa no desaprovechó la oportunidad para acercarse al menor y hablar sobre su vida, evitando a toda costa el tema de su padre y su deceso.

El menor, que es idéntico a Julián, en todo momento se mostró con una gran sonrisa y no se despegó del lado de su madre, Imelda, la cual dejó que José Julián fuera el que decidiera si quería responder o no, demostrando que el niño tiene un gran carisma propio, pues aunque tuvo un poco de nervios se animó a hablar un poco de sus logros, como que acaba de ganar un torneo de Tae Kwon Do, y también cuatro medallas en natación.

Ante estas confesiones, la prensa le preguntó para quién iban dedicadas, a quién se las daba y este rápidamente dijo que a él, haciendo que todos se soltaran a reír, señalando que claramente era lo lógico, tras lo que se despidieron del pequeño, que muy amablemente también les dijo adiós después de haber hablado y permitido que su madre también diera sus propias declaraciones sobre su visita al evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui