Ciudad de México.- Una vez más la reconocida exreina de belleza y famosa presentadora, Kristal Silva, está acaparando titulares y se ha ganado el corazón de miles, debido a que en pleno programa en vivo de Venga la Alegría al hablar sobre ella misma no pudo evitar romper en un llanto inconsolable, pues hizo una terrible confesión con respecto a lo ruda que era con ella misma, dejando en shock a sus compañeros.

Esto sucedió la mañana de este jueves 6 de julio, debido a que en el matutino del Ajusco producido por Maru Silva, realizaron una nueva dinámica que denominaron 'El Espejo', en donde Kristal se tuvo que parar en frente de un espejo, en el que tenía que decir en voz alta lo que no le gustaba de sí misma a su propio reflejo, y aunque ella dijo que no iba a llorar, la realidad es que al decir todo lo que le genera inseguridad no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas.

El motivo para hacer dicha dinámica es debido a que querían hablar sobre la salud mental y una de las enfermedades de las que poco se sabe, tales como el trastorno dismórfico corporal, el cual es el que hace que una persona se sobrepreocupe por su apariencia física, al distorsionar la imagen que ve en el espejo, debido a esta excesiva exigencia que puede desencadenar otros padecimientos muy delicados.

Ante este hecho, la exintegrante de Survivor México al verse a ella misma comenzó respirando profundo y enlistando todo lo que no le gustaba y el porqué, como sus rodillas, que dicen están muy lastimadas, su cabello que prefiere ocultar con extensiones, el color de su piel, destacando que tiene varias manchitas que cubre con el maquillaje, sus dientes "opacos", las celulitis en sus piernas y hasta unas marcas en sus pómulos.

Entre más hablaba Silva, sus compañeros más sorprendidos estaban y ella lloraba más hasta que no pudo más, momento en el que su compañero, Pato Borghetti, le pidió permiso para abrazarla y una vez que lo obtuvo le señaló que era una de "las mujeres más hermosas de la TV", destacando que estaba sorprendido que pudiera verse tantos defectos y oculte tantas inseguridades debajo de tanta belleza y carisma.

Por otro lado, sus compañeros, tales como Luz Elena González, señalaron que ellos no veían que tuviera algo de malo en lo que ella enlistó, por lo que en sus pizarras, que tenían para apuntar las inseguridades y hacerle un comentario al respecto, la famosa presentadora y actriz dijo que la veía preciosa y tenía unas piernas envidiables y que eso abarcaba precisamente sus rodillas, pidiendo que no fuera tan dura con ella.

