¿Lo saca del clóset? Cynthia Rodríguez da noticia sobre su embarazo y revela secreto de Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Cynthia Rodríguez de nueva cuenta causó una revolución en las redes sociales debido a que hace algunas horas se sinceró sobre su embarazo y también reveló un gran secreto de su esposo Carlos Rivera, quien es su pareja desde hace 7 años y que siempre ha enfrentado rumores sobre sus preferencias. Y es que a pesar de que los famosos se casaron en 2022 y esperan a su primer hijo, hay quienes siguen asegurando que el cantante podría ser gay.

Sin embargo, en esta ocasión Cyn no se pronunció sobre esta polémica y en realidad platicó con sus admiradores y fans cómo se ha portado el ganador de La Academia ahora que están a punto de debutar cómo padres. A través de sus historias de Instagram, un usuario cuestionó a la presentadora sobre qué síntomas y antojos ha tenido Carlos en esta etapa y así respondió: "Al papá le da dueño como a mí, probecito se lo pego mucho y antojo por lo dulce, a mí se me antoja más lo picosito, a él el panecito, el postre".

Y aunque se había dejado ver muy activa en diversas actividades y realizando viajes junto a su conocido marido, la originaria de Monclova, Coahuila, reconoció que en este momento ya está muy cansada: "Ya ven que andaba como si nada, pero esta semana me cayó todo el cansancio del mundo, todo el sueño, pero creo que es normal, estamos en el mes ocho", expresó y luego dijo que en la reciente visita al médico, les informaron que León "está increíble" y que ya pesa 2 kilos 800 gramos: "Es un niñote".

Cynthia habló de su embarazo

Asimismo, la expresentadora de TV Azteca se sinceró sobre los cambios que ha tenido su cuerpo debido a su estado de gestación y confesó que ha subido 8 kilos, pero para la recta final podría llegar a 12: "Cambia todo, crece todo, cambios que no te esperabas, pero está sucediendo un milagro, estamos dando vida". No obstante, Cynthia explicó que no se siente acomplejada con su figura y declaró que en gran parte es porque Rivera no deja de apoyarla: "Yo tengo un esposo maravilloso, que todo el tiempo me está diciendo 'qué hermosa te ves'".

La guapa mujer de 39 años también fue cuestionada sobre cómo será su parto y explicó que aunque ella quiere que sea natural, está preparada para si de último momento ocupa una cesárea: "Lo que sea mejor para León y para mí, será lo que tenga que pasar". Los internautas también cuestionaron a Cyn sobre porqué ella y Carlos eligieron llamar a su primer bebé con ese nombre y esto respondió: "Porque nos encanta, porque amamos los leones y porque es hijo del Rey León". Cabe resaltar que se espera que Cynthia Rodríguez de a luz en los primeros días de agosto.

Carlos presumió el tamaño de León

Fuente: Tribuna e Instagram @cynoficial