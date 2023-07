Ciudad de México.- Hace poco más de 1 mes que se estrenó La Casa de los Famosos México, a través de la señal de Vix+ y la realidad es que este reality show no ha dejado a nadie indiferente, ya fuera por las intrigas que se van tejiendo dentro de la mansión o por las traiciones que se están suscitando en la misma, como es el caso de la más reciente puñalada trapera que Bárbara Torres le habría dado a Emilio Osorio, actor que se habría manifestado como un amigo de la comediante.

Es bajo este contexto que el exconcursante de Operación Triunfo y actual cantante de Broadway, Mauricio Martínez, emitió su opinión durante la mañana de este jueves, 6 de julio, donde habló un poco sobre su experiencia, aislado dentro de la escuela de canto, así como las consecuencias que ese mismo confinamiento puede traerle a los participantes, a quienes les deseó que les estén pagando muy bien.

Por otro lado, el actor de Clap... el lugar de tus sueños y Atrévete a soñar, destacó que le parece bastante curioso, cómo es posible que México continúe encandilándose en un reality show en el que se introduce a un grupo de personas en el interior de una casa, mientras se les observa durante las 24 horas al día, los 7 días a la semana, esto después de haber presenciado este mismo formato desde hace 20 años.

"Que impacto que México esté, más de 20 años después, obsesionado nuevamente con el experimento de encerrar a gente en una casa para observarlos y juzgarlos. Sin ser competencia de canto ni de baile ni de Drags ni de cocina. Me parece un fenómeno social fuertísimo. ¿No creen? El encierro te pega. Te afecta mental y emocionalmente. Si no lo sabré yo. Y eso que yo estaba en un concurso de canto en donde prácticamente vivíamos en una academia (nombre que se robó la televisora del ajusco) en donde nos tenían súper ocupados todo el día. Pero tenía 23 años."

Por otro lado, Mauricio intentó empatizar con los demás miembros del reality show, quienes en su mayoría cuentan con una edad superior a los 40 años, sobre lo difícil que debe ser para todos ellos estar en el interior de una casa donde el principal objetivo es brindar la mayor cantidad de entretenimiento, cuando por lo general, a esa edad, lo que más se valora es estar en casa, con los seres queridos.

"No me puedo imaginar a esta edad estar encerrado con gente que no conozco. Sé que es un juego y también un negocio y sobretodo entretenimiento pero a esta edad, al menos en mi caso, no hay nada que valore más que mi hogar. Ojalá les estén pagando bien. Porque no es algo fácil."