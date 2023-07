Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y famosa bailarina de origen cubano, Niurka Marcos, acaba de sacar las garrar por su hijo menor, Emilio Osorio, después de enterar que fue uno de los nominados en La Casa de los Famosos México, pues estalló en contra de Televisa y a través de sus redes sociales les lanzó la advertencia de no meter "mano negra" o iba a "soltar la lengua".

Como ha sucedido desde su primer semana al aire, cada miércoles se realizan las galas de nominaciones, en el que los participantes del afamado reality proveniente de Telemundo pasan al confesionario para decirle a la 'Jefa' quienes serán las celebridades que reciben sus tres puntos, que se dividen en dos, dándole a a alguien dos puntos y a otro el restante, además de dar sus razones por el qué eligieron esos nombres.

Esto mismo sucedió el pasado miércoles 5 de julio, donde todos los habitantes restantes mencionaron que la mayoría de los puntos iban más que nada por estrategia y algunas hablaron del tema de género, enviando a la cuerda floja al hijo de Juan Osorio con Niurka, al famoso actor y político, Sergio Mayer, que ya ha estado en cuatro nominaciones, la famosa boxeadora, 'Barbie Juárez', y por último el querido presentador, Paul Stanley.

Fue precisamente esto lo que despertó la ira de la famosa actriz de origen cubano, pues salió a defender a su hijo con uñas y dientes como suele hacerlo ante cualquier tema, por lo que en esta ocasión no fue la excepción y ante los comentarios del público, es que a través de su cuenta de Instagram compartió varios videos, pidiendo el apoyo para su retoño y por supuesto respondiendo a aquellos que no tuvieron algo bueno que decir.

Uno de los comentarios que hicieron que la famosa invitada especial de Las Estrellas Bailan en Hoy saliera para dejar en claro que con su hijo nadie se mete, fue cuando comenzaron a decirle que no iba a poder salvarlo y sería el próximo domingo 9 de julio cuando lo vería salir de la emisión, a lo que ella dijo que la "mier...." ya había comenzado y que no deberían de subestimar el poder o los alcances que puede tener para que su niño no sea el eliminado.

De igual forma, quiso resaltar que ella lo podía lograr todo, siempre y cuando la producción o alguien del interior no metan mano negra y hagan trucos, también refiriéndose a la compra de votos que fue un tema muy polémico en la eliminación pasada con Raquel Bigorra, que varios aceptaron y otros siguen negando rotundamente hasta el momento, así que con esto en mente, advirtió que si descubría trampas iba a soltar la lengua.

