San Juan, Puerto Rico.- A través de las redes sociales, el cantante Ricky Martin reveló una fuerte noticia y es que, luego de haberse casado en 2018 con el artista plástico de origen sirio Jwan Yosef, ambos habían tomado la decisión de divorciarse, por lo que dejó con el ojo cuadrado a la audiencia ya que ambos figuraban como una de las parejas más solidas no solo del espectáculo, sino también dentro de la comunidad GBTQ+. El boricua difundió un comunicado de prensa firmado por ambos donde expuso los hechos.

El exintegrante de Menudo y el pintor quien además se sabe cuenta también con nacionalidad sueca, enmarcaron en el comunicado de prensa que su separación tras cinco años como esposos y dos como novios, se daba en un ambiente de amor y respeto, por lo que tras reflexionar sobre los hechos, ambos decidieron ponerle fin a su enlace y con ello, comunicarlo al público, acto que se dijo, lo hacían con "respeto y la dignidad hacia nosotros". Cabe destacar que no se sabe si oro factor fue detonante para esta ruptura.

Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos -- preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos".

El intérprete de Fuego de Noche, nieve de Día, La Bomba o María fue el encargado de difundir la misiva en redes sociales, mensaje que ha acumulado cientos de mensajes de apoyo, especialmente porque la misiva hace énfasis en que la ruptura se da priorizando la crianza de los hijos de ambos y sobre todo, con el fin de hacer preservar la amistad entre ellos, mis que los llevó a pensar en pareja aunque esto al final no haya resultado en un 'para siempre'.

Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos".

La unión matrimonial entre Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef fue notificada de manera publica en enero del 2018, fecha en la que ambos famosos expusieron que habían dedicado dar el ‘sí, acepto’ tras dos años como novios. Derivado de este enlace, ambos dieron la bienvenida a la familia a Lucía en ese mismo año y a Renn en 2019. El boricua basta rematar, también tiene dos hijos gemelos nombrados Matteo y Valentino los cuales nacieron en 2008 aunque en ninguno de los casos se sabe quién es la madre biológica.

Hasta ahora, el pintor Jwan Yosef no ha dado su postura ya que todo se han centrado en el comunicado que firmaron en conjunto. Antes de esta noticia relevante, Ricky Martin enfrentó a la justicia de su país debido a que su sobrino lo demandó por abuso y acoso, ya que dijo, ambos habían estado teniendo una relación amorosa pero al terminar el cantante de 51 años de edad no acepta la separación. Pese a que fue exonerado de los cargos, no se sabe si esto ocasionó roces con su pareja y por ello decidieron divorciarse de manera oficial.

Ricky Martin estará en México el próximo mes de septiembre para llevar a cabo una serie de conciertos en la CDMX, Guadalajara, León, Monterrey y Cancún, los cuales fueron propuestos durante la crisis sanitaria por Covid-19, pandemia que afectó en gran medida a la i Austria del entretenimiento en vivo y, pese a que ya se declaró oficialmente levantada, poco a poco ha permitido llevaran a cabo eventos cancelados, como es el caso del intérprete que ya visitará el país en calidad de soltero.

