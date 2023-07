¿Paul Stanley o Emilio Osorio? Presentador revela al próximo eliminado de 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que no se cree que el famoso actor y querido presentador de TV, Paul Stanley, o el joven galán de novelas y reconocido cantante, Emilio Osorio, podrían sobrevivir a esta quinta eliminación, debido a que el famoso presentador, Michelle Rubalcava, mencionó que cualquiera de las dos celebridades de Televisa podría ser el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México.

Como ha sucedido cada miércoles desde su primer semana al aire, el pasado miércoles 5 de julio, durante la gala de nominación, los participantes restantes del afamado reality proveniente de Telemundo, pasaron al confesionario para decirle a la 'Jefa' a quienes le daban sus puntos, resultando en que el presentador del programa Hoy, el hijo de Juan Osorio, el famoso actor y político, Sergio Mayer, y la reconocida boxeadora, 'La Barbie' Juárez, se instalen en la cuerda floja.

De estos cuatro nominados, se sabe perfectamente que uno no tendrá que preocuparse por pedir votos y no vivirá los nervios de saber si fue salvado o no el próximo domingo 9 de julio, debido a que el líder dela semana, que es el galán de novelas, Jorge Losa, va a decir a cual de ellos quiere salvar, dejando de esa forma a solamente tres candidatos para su posible expulsión de la casa, siendo el quinto.

Ante este hecho, muchos ya han comenzado a lanzar sus apuestas y sus predicciones sobre quién deberá de salir de la casa, uno de ellos Rubalcava, expresentador de De Primera Mano, el cual señaló que va a ser el hijo de Niurka Marcos quién deberá despedirse del resto de sus compañeros y regresar a la realidad después de más de un mes completamente encerrado en la casa sin contacto con el exterior.

Esto pues en su cuenta de Twitter dejó el contundente mensaje de que "Si Jorge salva a Barby, Emilio sale de la casa #LaCasaDeLosFamosoMx", señalando que el colega de Galilea Montijo y Mayer serían protegidos por el público con sus votaciones, incluso en comentarios dijo que si es que se iban ellos tres a la eliminación es considerado el eslabón más débil, impactando a todos.

Cabe mencionar que esta información es meramente en simple calidad de especulación, pues el expresentador de Imagen TV no tenía informes de los altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga, sino que en base a lo que ha observado ha realizado un análisis que lo llevó a la mencionada conclusión, una con la que no todos están de acuerdo, debido a que afirman que Emilio sería más votado que Paul.

