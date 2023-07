Resulta y Resalta: Wendy se le declara a Nicola Porcella en 'LCDLF' y él responde: "Somos amigos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios rumores sobre que Wendy Guevara y Nicola Porcella eran más que amigos, pues se ha visto una gran química entre ellos y además ya hasta se han besado en la boca, hace algunas horas los influencers por fin se sinceraron ante las cámaras de La Casa de los Famosos México. La originaria de León, Guanajuato, por primera vez admitió que sí siente atracción por el peruano y la reacción de él dejó en shock a todos los televidentes.

Como se sabe, hace unos días el exconcursante del reality Guerreros 2020 en Televisa hizo que las redes sociales colapsaran luego de salir del clóset y admitir que era pansexual, lo cual quiere decir que él puede sentir atracción hacia una persona sin importar su sexo u orientación sexual. Esta declaración despertó nuevas especulaciones de que el peruano sí podría estar enamorado de Guevara pues cada vez es más evidente que son muy cercanos.

Hace algunas horas, mientras estaban en el cuarto del 'Team Infierno', la integrante de 'Las Perdidas' confesó que no tiene una relación sentimental con Nicola, sin embargo, admitió que sí está interesada en él y que luego de salir de LCDLF México podría darse algo entre ellos: "Yo no ando con el Nicola, sí me gusta, está guapo, sí me lo voy a merendar si se puede, si un día yo te viera en la calle, yo sí te iba a merendar", declaró Wendy mientras el originario de Perú sonreía nervioso.

Wendy y Nicola tienen mucha química

Sin embargo, la también tiktoker y youtuber fue muy puntual al negar que esté enamorada de Porcella y añadió: "Yo aquí, ni quiero con él ni me estoy enamorando de este pend..., me cae muy bien, es mi amigo, nos llevamos así". Sin embargo, la conversación subió de tono luego de que Wendy destapara que el peruano la ha buscado en las regaderas: "¿Admiras mi m...? él fue a las regaderas y me buscó de frente, se esperó a que yo me volteara".

Asimismo, Guevara le dejó en claro al modelo que no se sienta especial pues ha estado enamorada "de muchos hombres", pero tanto Nicola como Poncho de Nigris y Emilio Osorio mencionaron que se ponía nerviosa al estar con él: "Lo ves con ojos de enamorada, yo siento que Wendy está bien chiflada contigo", mencionó el regiomontano. Por su parte, la guanajuatense reviró y dijo que Porcella ni siquiera es tan atractivo como sus otros galanes: "Tengo uno que está bien guapo, la neta no le das batería".

Por su parte, el influencer declaró lo siguiente para negar que tenga una relación con la famosa 'Perdida': "Wendy tiene razón, somos amigos, nos reímos así, si me ve en la calle, me va a merendar", expresó Nicola. Finalmente, la también empresaria de 29 años reveló porqué no le gustaría tener nada con Nicola dentro de La Casa de los Famosos México: "No quiero que vean".

Fuente: Tribuna y YouTube El 5