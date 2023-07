Se volvió mujer: Tras 32 años en Televisa y 'cirugías', villano vuelve a las novelas y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien cuenta con más de 32 años en Televisa y que hace algunas meses sorprendió a sus fans al volverse mujer, dio una entrevista exclusiva al programa Hoy para presumir que ya está de regreso en la empresa como el villano de una nueva telenovela. Se trata del querido Sergio Sendel, quien comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde 1990 apareciendo en los melodramas como Mi pequeña soledad, Alcanzar una estrella II y Muchachitas.

Sin embargo, el histrión alcanzó la fama por sus roles antagónicos en icónicas telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado, Heridas de amor, Destilando amor y Lo que la vida me robó. Desafortunadamente el originario de la CDMX se mantuvo alejado de la TV durante varios años y él mismo comentó que no regresaba a la actuación porque no le habían ofrecido algo que le interesara; en esa época, también se especuló que le habían quitado su contrato de exclusividad.

En 2021 Sendel por fin regresó al Canal de Las Estrellas actuando en el exitoso melodrama Mi fortuna es amarte, donde su imagen dio mucho de qué hablar pues fue acusado de abusar de las cirugías en el rostro ya que algunos afirmaban que lucía "más restirado", situación que él negó y dijo que solo se cuidaba con buena alimentación. Este año el actor dejó en shock a todos sus fans debido a que se volvió mujer para participar en la obra de teatro Dos por uno.

Durante la mañana de este jueves 6 de julio, Sergio sorprendió a todo el público de Televisa debido a que confirmó su regreso al canal uniéndose al elenco de Golpe de suerte, melodrama que está produciendo el aclamado productor Nicandro Díaz: "Es un regreso con Nicandro, ya tuve el gusto de trabajar con él, y se está repitiendo la mancuerna y pensamos que puede ser un proyecto del total gusto de la gente", dijo en exclusiva ante las cámaras de Hoy.

Como se sabe, en esta nueva novela los protagonistas son Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva, además de que participan Eva Cedeño, Daniela Martínez Caballero, Marjorie de Sousa, Gonzalo García Vivanco y Carlos Said. Asimismo, Sendel confesó que le encanta dar vida a villanos y dijo cómo será su personaje en esta historia: "Con matices interesantes, diferentes, está muy bien". Sin embargo, admitió que no le gustan las escenas de cama y compartió cuáles son las poderosas razones:

Son bastante incómodas, desagradables, extrañas, nunca me han gustado esas escenas", dijo el histrión de 56 años.

