Sol de León espera que Yeri Mua encuentre alguien que la valore y arremete contra Naim Darrechi

Ciudad de México.- Sol León es una de las mejores amigas de Yeri Mua, con quien tiene algunos negocios y espera que después de todas las malas experiencias que ha tenido en el amor, logré encontrar alguien que la valore y la trate como se merece, pues reconoce que Naim Darrechi no fue mejor que Brian Villegas y espera que después del escándalo que protagonizó ya lo haya dejado definitivamente.

Recordemos que después de que anunciaron su ruptura, donde se destapó que estaban esperando un hijo que al final la veracruzana decidió no tener y que él la golpeaba, por lo que quería denunciarlo, poco después se volvieron a dejar ver juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el español se puso violento con los reporteros, a quienes corrió a punta de escupitajos y golpes, así que tuvo que pagar por los daños y fue detenido.

Esta acción la reprueba totalmente la empresaria, pero aclara que Yeri Mua no es igual a él y espera que cesen los ataques en su contra, pues no tiene nada que ver con su comportamiento, dado que ella siempre ha sido agradecida y amable con la prensa y no la juzga por sus malas decisiones, cree que son parte de los errores que se cometen durante la juventud, pero confía en que saldrá adelante.

Si se pasó de lanza que horror. Yeri yo la amo, es mi amiguita y a veces una la c…ga de joven por andarse involucrando con gente que no, pero ella nada que ver, es muy tranquilita".

Sol no quiso ahondar en detalles acerca de la vida de la 'Bratz Jarocha', pues prefiere evitarse polémicas, pero hasta donde sabe ya no tiene ninguna relación con Naim Darrechi y recalca que no se merece alguien así ya que lo único que le acarreó fueron problemas y que sumara un gran número de haters que le han querido derribar sus redes sociales, pero sabe que ya está viendo cómo salir adelante.

Mientras Yeri Mua arregla sus problemas con Facebook por algunas infracciones que tuvo y en general con sus asuntos personales, Sol revela que la está ayudando para que explote su lado empresarial y pronto abrirá algunos negocios en la Ciudad de México y Veracruz, además de que harán algunas colaboraciones, así que no duda que siga cosechando éxitos ya que la considera una mujer talentosa.

Por su parte, la exreina del Carnaval de Veracruz ha dejado en claro que no quiere volver con el español, pero él guarda la esperanza que después de un tiempo puedan darse una segunda oportunidad para intentar retomar su relación, aunque sin tantas toxicidades como las que tuvieron, pues considera que es la mujer de su vida.

Fuente: Tribuna