'Survivor México': Magdalena Álvarez reacciona al robo del tótem y señala Nahomi Mejía de hipócrita

Ciudad de México.- Survivor México es sin duda uno de los realitys más extremos de la televisión, donde las condiciones adversas y el hambre logran sacar de su centro a los concursantes, razón por la que algunos ya demostraron estar dispuestos a realizar todo con tal de lograr su objetivo, aunque sus acciones no sean las más adecuadas y la tribu de los Leones se encuentra en el centro de la polémica.

El séptimo ciclo de competencias arrancó con una ruda competencia en la que Carlos Warrior puso en disputa una recompensa que consistía en ganar tostadas y la posibilidad de invadir el campamento de los rivales para saquear la comida o elementos que les hicieran falta, siendo los Toros los que de manera limpia consiguieron la victoria, pero no se esperaban ser víctimas de las mañas de sus contrincantes.

Previo al juego, Fharid Sámano negoció un tótem que otorgaba la posibilidad de robar un premio en caso de haber perdido, así que Aarón Albores aprovechó que se fueron a celebrar su triunfo a mar para robarlo y Nahomi Mejía fue la encargada de entregarlo con total descaro, asegurando que no iba a permitir que les robaran lo que les había costado trabajo ganar, pero no les bastó con asegurar que no les quitaran sus pertenencias, pues los dejaron sin nada.

Esta acción generó indignación entre los afectados y el público, así que algunos exconcursantes no dudaron en dar su opinión acerca de lo ocurrido, tal es el caso de Magdalena Álvarez, quien fue conocida como 'Mamá Male', quien desde sus redes sociales mostró su descontento y agradeció no haber estado presente en ese momento, pues asegura que no hubiera dudado en pelear si era necesario para que no le robaran.

La abanderada de los Elegidos, aseguró que todo se trató de un acto de mala fe de parte de los Dominantes y tachó "doble moral" a Nahomi Mejía, al igual que a Ximena Duggan, pues pregonaron que les había costado mucho robar, pero al final fueron cómplices y no hicieron nada para impedirlo, además de que reiteró que abusaron de su poder quitándoles cosas que ellos no necesitaban.

Se me hizo mala onda que fueran a quitarles la olla, el machete y la atarraya, no tienen las mismas cosas que los Leones que ya se habían comido las tostadas, pero que los dejaran sin nada fue un acto de mala fe".

Aunque acepta que se trata de un juego, Male recuerda que los valores deben estar siempre presentes y que más allá de la competencia son personas que están padeciendo: "No se nos olvide que somos seres humanos y estamos intentando sobrevivir en lugar que está lejos, donde cada minuto que pasa es muy valioso".

Finalmente, Magdalena se mostró positiva ya que a pesar de que son duros momentos para sus compañeros, confía plenamente en sus habilidades y considera que este golpe les servirá impulsarse y salir adelante, por lo que no duda que puedan seguir acumulando victorias y recuperarse, así que desea que uno de ellos sea el próximo ganador de Survivor México.

Fuente: Tribuna