¡Tiembla Karely Ruiz! Yeri Mua muestra sus deseos por entrar al negocio y regalar su contenido VIP

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tener una buena relación, Yeri Mua y Karely Ruiz se volvieron enemigas y ahora la veracruzana quiere demostrar que también tiene con qué triunfar en la famosa plataforma de suscripción, así que está pensando en abrir su propia cuenta y puso de cabeza sus millones de fanáticos al destapar que podía hacerlo de manera gratuita con tal de deleitarles la pupila.

No es la primera vez que la llamada 'Bratz Jarocha' muestra sus deseos por quitarse la ropa y mostrar sus encantos, aunque no se había dado la oportunidad debido a que temía que algunas marcas ya no quisieran trabajar con ella por el simple hecho de entrar a esta categoría, pero al parecer piensa arriesgarse e incluso le ha pedido sugerencia a sus seguidores para saber cuánto podría cobrar.

Instagram @yerimua

Fue a través de una transmisión en vivo, donde la joven de 21 años le dijo que hará este tipo de contenido sin importar que las criticonas la ataquen: "No sé cuánto cobrar la suscripción o ponerla gratis, ¿qué opinan?", preguntó la famosa, pero como era de esperarse no faltaron los comentarios negativos y alguien le indicó que no tiene nada que mostrar que no lo haya enseñado antes, por lo que no sería nada novedoso, pero fiel a su estilo le respondió que su esposo se uniría a su comunidad.

También, dio algunos detalles de lo que piensa mostrar y aseguró que le va a dar lecciones a todas para que aprendan a ser perras de verdad, pues no dejará nada a la imaginación y podrán ver todos sus trucos, razón por la que muchos ya esperan ansiosos que cumpla su palabra e inicie con este proyecto que ha dado fama y millonarias cantidades de dinero a diferentes celebridades como su archienemiga Karely Ruiz, quien es actualmente la tercer mexicana mejor pagada de la plataforma, ¿podrá desbancarla?

¿Por qué se pelearon Karely Ruiz y Yeri Mua?

A pesar de que Karely Ruiz defendió en varias ocasiones a Yeri Mua, la regiomontana exhibió que la ex de Naim Darrechi la traicionó al hablar mal a sus espaldas, pues amistades cercanas le informaron que durante una reunión se la pasó criticando su aspecto físico, asegurando que es "fea" y que su cuerpo está deforme, así que la retó a que le dijera las cosas a la cara, pero Yeri no quiso hablar del tema.

Instagram @karelyruiz

Evidentemente ya no se pueden ver ni en pintura y las comparaciones no han faltado, desde quién es más popular, bonita, exitosa y demás, pero la realidad es que cada una tiene su grupo de fans que las respaldan y son personalidades completamente diferentes al igual que su contenido, por lo que no sería extraño que también cause furor la exreina del Carnaval de Veracruz en la famosa página azul.

Fuente: Tribuna