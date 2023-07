Tiembla Sandra Echeverría: Tras coqueteos, Eva Cedeño revela si trató de conquistar a Leo de Lozanne

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace tiempo se estuvo especulando que Eva Cedeño presuntamente le tiró 'la onda' a Leonardo de Lozanne aprovechando su breve separación de Sandra Echeverría y fue hasta ahora que la actriz sonorense respondió a esta polémica y confesó de una vez por todas si estuvo interesada en el músico. Como se sabe, el fundador de Fobia ya retomó su relación sentimental con la madre de su hijo menor Andrés.

Como se recordará, la protagonista de telenovelas como La fuerza del destino y La Usurpardora declaró en meses anteriores que se estaba dando un 'break' en su matrimonio con Leo luego de 11 años juntos. No obstante, el pasado mes de mayo la exconcursante del reality ¿Quién es la máscara? compartió que por fortuna todo había mejorado para ella y Leonardo, declarando que habían decidido reanudar su matrimonio.

Sin embargo, hace unos meses surgieron rumores de que Eva estuvo tratando de conquistar al reconocido cantante pues durante su participación en el programa Montse y Joe, el pasado mes de febrero, lo hizo sonrojar con la conversación subida de tono que tuvieron. Como en ese momento Sandra y De Lozanne habían anunciado su separación, las especulaciones de que Cedeño estaba pasándose de la raya con el músico cobraron más fuerza, sobre todo porque en un momento lo llamó "próximo marido".

Tras haber sido víctima de este chisme, ahora Eva rompió el silencio y negó rotundamente esta situación en una entrevista recogida por Agencia México. Durante su llegada a un evento público, la villana del melodrama Cabo aseguró que después de su participación en el programa de Unicable no volvió a ver al vocalista del grupo Fobia y aseguró que lo que ocurrió en la emisión fue simplemente un show, muy alejado de la realidad.

Así lo confesó Cedeño ante las cámaras del programa Ventaneando: "Me dicen 'vas a este programa', y yo sé cómo son las chicas ahí, me puse por encima de la situación, y todo mundo como que lo empezó a malinterpretar, pero yo lo conocí ahí y lo dejé de conocer ahí. Yo lo vi 'hola invitado', y no lo volví a ver nunca más", aclaró la también exreina de belleza nacida en Hermosillo.

