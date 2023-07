Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 30 años al aire de los más exitosos proyectos de Televisa, el reconocido y muy polémico actor de novelas, Jorge Salinas, una vez más se encuentra en medio del escándalo, debido a que llegó a Venga la Alegría para brindar una entrevista, en la cual perdió los estribos y atacó a sus reporteros, gritando que no tenían calidad moral, y a los cuales también los llamó "mugrosos" por un fuerte motivo.

Como se recordará, Salinas tiene más de 30 años construyendo una sólida carrera artística que actualmente lo tiene reconocido como uno de los más reconocidos y famosos galanes de novelas, destacando principalmente en proyectos como Fuego en la Sangre, La Que No Podía Amar y Mi Corazón es Tuyo, todas para la empresa San Ángel, sin embargo, la mañana de este jueves 6 de junio apareció ante las cámaras de la competencia hecho una furia al recordar su polémica con su nutrióloga.

Esto pues como se sabe a inicios de este 2023 se vio envuelto en un fuerte drama con su nutrióloga Ana Paula, dado a que se dijo que engañó a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, con la profesionista, hecho que él desmintió en más de una ocasión, y ahora que se lo han recordado se vio muy molesto, señalando que: "Las tormentas que se han realizado han sido a través de ustedes, y ustedes mismos las calman, ósea, y está padre, porque son emocionantes, a la gente les gusta el chisme de vez en cuando".

Jorge y Elizabeth. Internet

Ante este hecho, los reporteros de TV Azteca y de diferentes medio de comunicación al notarlo molesto le cuestionaron sobre su más reciente arranque hacía apenas unas horas atrás con varios de compañeros, cuestionándole porque estaba teniendo tan mala relación con la prensa, a lo que este negó que sea mala, destacando que: "Mi relación con la prensa sí ha sido buena, con la gente chismosa nunca he tenido buena relación, pero también los entiendo porque no hay otra forma de que puedan vivir, no tienen esa fortuna".

Insistiendo en el tema de odiar a la prensa y que no hay un respeto, le señalaron que había ofendido a varios reporteros mientras trataban de hablar con Christian de la Fuente, pues se dice que tuvo pelea con Pablo Montero, a lo que este mencionó que sí fue así y que: "les he dicho mugrosos a dos compañeros tuyos que estaban tras Christian, imagínate que después de darles entrevista y todo hay van a buscar", señalando que se molesto ante su falta de moralidad.

Ante la insistencia, Salinas antes de marcharse furioso dijo que no se arrepentía, señalando que: "Les dije mugrosos porque no tienen calidad moral y no me les desdigo", destacando que él respeta el trabajo de la prensa que lo respeta, aclarando que: "Tú puedes ser un ser humano que tiene que hacer cosas para llevar el pan a tu casa, pues tienes que hacerlo, pero ya cuando lo haces con dolo ya no se vale".

Fuente: Tribuna del Yaqui