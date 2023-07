Yeri Mua reconoce que luego de su relación con Brian Villegas no ha vuelto a sentir lo mismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su escandalosa ruptura con Naim Darrechi, Yeri Mua ha recibido un sinfín de cuestionamientos de parte de sus seguidores, así que a través de una de sus recientes transmisiones volvió a hablar de su relación con Brian Villegas, quien es mejor conocido como en redes sociales como 'El Paponas', dejando sorprendidos a muchos con sus declaraciones, pues asegura que ya no le guarda rencor.

La llamada 'Bratz Jarocha' no ha tenido buena fortuna en cuestiones del amor, pues tras dos años de noviazgo una infidelidad de parte de 'Paponas' los llevó a terminar con todos sus planes, pero a pesar de que parecían ser una pareja consolidada resultó que ambos se habían hecho mucho daño entre engaños, violencia, chantajes y abusos, por lo que no quedaron en los mejores términos y cada uno se dedicó a exponer al otro.

Ahora, después de haberlo exhibido como mantenido y de violento, Yeri Mua asegura que ya dejó atrás rencores y reconoce que él fue su primer amor, así que la dejó marcada que a la fecha no ha vuelto a sentir lo mismo con sus otras parejas, pues con él llegó a tener planes de boda, familia y en general de que iban a compartir su vida; sin embargo, las cosas no fueron como las imaginaba.

Fue mi primer amor y es normal que me haya marcado tanto, porque fue la primera relación que duré mucho, creí que era con el que me iba a casar, que tendríamos una familia".

Yeri Mua no se arrepiente de lo vivido, más bien lo toma como una lección ya que considera que era necesario que pasara por todo eso para evolucionar: "Lo que viví con él era lo que tenía que vivir, para ser la persona que soy ahora y aprender lo que tenía que aprender. Era necesario que me rompieran el corazón".

La estrella de Internet reconoce que Brian Villegas fue parte importante de su desarrollo, pues justo con él empezó su carrera como influencer y alcanzó el éxito, pero después de que terminaron supo lo que no quería volver a tener en su vida, es por eso que asegura que no ha vuelto a confiar demás ni a mantener a ningún otro hombre, además de que no se siente preparada para vivir algo tan intenso.

Aunque es importante destacar que ninguno de los dos tiene intenciones de volver, pues lo que vivieron fue muy intenso y les afectó mediáticamente ya que todo se hizo público, así que recibieron un sinfín de ataques, razón por la que cada uno ha seguido con su vida por separado y desde entonces a Yeri se le ha relacionado con Aarón Mercury y Naim Darrechi, pero actualmente volvió a la soltería.

Fuente: Tribuna