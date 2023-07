Daniela Navarro hunde a Niurka y la tacha de "mitómana" en TV: "Tiene un problema mental"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, en la actualidad todo el país se encuentra atento a lo que está ocurriendo en el interior de La Casa de los Famosos México, la realidad es que 1 año atrás, parte de Miami y la propia República se encontraban atentos de los tremendos pleitos que protagonizaron Daniela Navarro, actriz de origen venezolano, y Niurka en el mismo programa de telerrealidad, cuando éste era producido por Telemundo.

Aunque ya tiene varios meses que esta segunda edición del show llegó a su fin, todo parece indicar que las rencillas entre ambas mujeres no han terminado y recientemente se volvió a encender la mecha entre las dos. Todo comenzó cuando la vedette se encontraba haciendo un en vivo en su cuenta de Instagram, cuando uno de sus fans la cuestionó sobre si trabajaría junto a Daniela, a lo que la cubana respondió, con palabras subidas de tono, que no e incluso expuso lo que haría si se volviera a encontrar con ella.

Como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, la respuesta no tardó en llegar. Resulta ser que Daniela acudió como entrevista al programa de variedad de la mencionada televisora de Miami, En casa con Telemundo, donde fue cuestionada por los conductores sobre el tipo de relación que mantenía con Niurka, a lo que la venezolana no dudó en arremeter en contra de la cubana, dejando en claro que la madre de Emilio Osorio no la había superado aún.

"No quiero volver a escuchar el nombre de la señora, ni lo voy a mencionar más. A mi me encantaría saber, la verdad, qué carrizo le pasa conmigo, porque ella ya ha dicho porque me dejé manipular, después ha dicho que porque me metí con la persona equivocada. La verdad, ni yo sé cuál es el problema que se trae la señora conmigo. No sé cuál es la rabia que se trae conmigo, el odio que se trae conmigo. Yo asumo que su rabia es que yo siempre me quedo callada."

Tras ello, Daniela destacó que ella comprendía que Niurka era conocida como La Mujer Escándalo, por lo que sabe que vive de hablar de los demás, cosa que insistió en que respetaba, pero también aclaró que ella no suele recurrir a ese tipo de tácticas para mantenerse vigente. Para este momento de la conversación, Navarro se fue con todo en contra de la expareja de Juan Osorio, a quien acusó de ser una mitómana.

"La cantidad de mentiras que dice, osea es mentirosa, tiene un problema mental. Ella dice que Telemundo me dio un guion para que yo me peleara con ella. Eso es mentira. Osea yo me peleé con ella porque ella hizo una falta de respeto. Ella dice que a mí me pagaron para tener una relación con Nacho. Mentira, yo a Nacho lo quiero, lo adoré, pero se acabó."

Finalmente, los conductores de En Casa con Telemundo le dijeron a Daniela que, qué le diría a la vedette, si pudiera hablar con ella, a lo que ella respondió que le pide que ya la deje "tranquila", también le sugirió que se comprara una "vida" y, con aire burlón, declaró que lo único que Niurka sabía hacer era "mover el esqueleto" con un paso que ya está muy visto, insinuando que la actriz de Salome ya estaría pasada de moda.

"Señora ya déjeme tranquila, déjeme en paz. Viva su vida, siga metiéndose con gente de su país y con otra gente. Ya cómprese una vida, ocúpese, váyase a una discoteca a hacer un mal doblaje, a mover ese esqueleto que es lo único que sabes hacer, que ya el pasito está muy repetido, déjeme en paz y ocúpese en su vida y búsquese una vida."

Cabe señalar que, actualmente, Niurka parece estar más enfocada en prestar su atención en lo que está ocurriendo en el interior de La Casa de los Famosos México, principalmente porque su hijo, Emilio Osorio, se encuentra compitiendo para ganar 4 millones de pesos, sobretodo porque, actualmente, el joven actor se encuentra viviendo su primera nominación, luego de que Bárbara Torres y la 'Barbie' lo nominarán a él.

Fuentes: Tribuna