Ciudad de México.- Una vez más en Televisa se ha vuelto a desatar un fuerte escándalo, debido a que recientemente el famoso y polémico actor, Jorge Salinas, acaba de regresar a los titulares por supuesta infidelidad, dado a que acaban de exponer un VIDEO en el que este besaría a otra mujer que no es su esposa, la también querida y famosa actriz de novelas, Elizabeth Álvarez, indignando a sus fans.

Cono se recordará, a inicios de este 2023 Jorge se vio envuelto en un fuerte drama con su nutrióloga Ana Paula, dado a que se dijo que engañó a su esposa con la profesionista, mucho señalaron que tuvieron un romance por mucho más de un año, hecho que él desmintió en más de una ocasión, al igual que la actriz, la cual siempre evitó hablar del tema, pero cuando llegó a tocarlo fue para dejar en claro que estaban juntos, felices y enamorados.

Pero ahora, hace un par de días que volvió a salir a relucir este hecho en las entrevistas, motivo por el que se vio muy molesto, señalando que: "Las tormentas que se han realizado han sido a través de ustedes, y ustedes mismos las calman, ósea, y está padre, porque son emocionantes, a la gente les gusta el chisme de vez en cuando", afirmando que entendía que de algo debían vivir los "chismosos", pero una vez el actor de Fuego en la Sangre negó su infidelidad.

Lamentablemente para él, muchos no están de acuerdo y no creen en su palabra, debido a que las imágenes que salieron en su momento mostraban que entre él y su nutrióloga sí hubo un beso, además de que ella dijo que él la besó pero solo en una ocasión, desmintiendo que hubiera sido una relación, mientras que él no ha dejado en insistir en que las imágenes fueron truqueadas aprovechando el ángulo en el que estaban.

Por este motivo, es que en Chisme No Like lanzaron el primer video de ese momento, en el cual se puede ver a Salinas saliendo de las instalaciones de la empresa San Ángel, donde grababa Perdona Nuestros Pecados, como ella le entregaba sus medicamentos y después al despedirse lo hacen de beso, y aunque no se pueden ver los labios unidos, según los presentadores del programa, señalaron que ellos ven claramente como sí se besan en la boca y es él quién lo hace primero.

Finalmente, Javier Ceriani y Elisa Beristain, comparten otro video que muestran a la nutrióloga en ropa de civil paseando por la plaza en la que se había encontrado con Salinas, supuestamente para esperarlo y poderse ir a pasar la noche juntos en otro lado, así que lo estaba esperando y hacía tiempo por esa zona, sin embargo, los presentadores aseguraron que estos planes no se dieron a causa de que Elizabeth llegó de sorpresa por Jorge.

