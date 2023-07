Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y polémica presentadora de TV, Ferka, recientemente volvió a dar la cara ante ataques en su contra, pues en entrevista con Imagen TV ha negado rotundamente haberse dirigido de forma agresiva a su exsuegra y llamarla "pu..." como dice su expareja, Christian Estrada, al cual una vez más lo acusó de violento y de ser un mentiroso que hace una campaña de desprestigio en su contra.

Como se sabe, en septiembre del 2022 comenzaron los rumores de una separación entre María Fernanda Quiroz y el padre de su hijo, lo que poco después fue confirmado por ella en el programa Hoy, en donde afirmó que todo se debió a una pelea familiar en el bautizo y primer cumpleaños de su bebé, Leonel Estrada Quiroz, afirmando que su entonces suegra la maltrató, que él no la defendió y simplemente se salió del hogar que compartían y no regresó.

Tras esto, surgió una gran cantidad de dimes y diretes, pues el exintegrante de Guerreros 2020 la acusó de no permitirle ver a su hijo, ella de haber tratado de robarse al menor y de no pagar manutención, incluso se encuentran en una demanda, de la que él dice que le pide una cantidad imposible, sin embargo, no ha sido hasta hace unas semanas que se reveló el motivo de su separación, pues ella en La Casa de los Famosos México, dijo que fue porque su entonces suegra la jaloneó y le dijo que con ella no se metía pues era "más per..." que ella.

Ferka y Christian. Internet

La mencionada versión fue desmentida por completo por parte de Estrada, señalando que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy en realidad fue la que la insultó llamándola "pu...", destacando que: "El día que la madre de mi hijo (Ferka) le llamó pu... a mi mamá, fue por eso que yo me separé, porque la señorita siendo madre y así le falta el respeto a lo más sagrado que tengo", dejando en claro que él no iba a permitir esa falta de respeto.

Pero ahora, en una entrevista con Sale el Sol, Ferka dejó en claro que las cosas no fueron así, recordando que: "Yo conté que tuve un altercado con ella el día del bautizo que fue a las 11:50 casi 12 de la noche y por supuesto que me defendí porque nadie me falta al respeto y menos lo iba a soportar de mi suegra, la que iba a ser", pero negó rotundamente haberla llamado de tal manera y mucho menos tener actitudes violentas, pues en realidad solo le dejó en claro que no permitiría que pasara líneas.

Ante esto, mencionó que todo se dio por una tontería y como todos estaban pasados de copas la alteración fue mucha pues su exsuegra pensó que la había ignorado al final de la fiesta cuando solo atendía algo más y en cuanto a Estrada, mencionó que él ni estuvo presente y que estaba tan ebrio que cuando vio la situación se comportó de forma muy agresiva y simplemente se fue, concluyendo con que: "Haya sido o no, que aclaro, no dije eso, de todas maneras no es para que él haya dejado la casa y abandonado a su hijo, desde ese día él no apareció en la casa.".

Fuente: Tribuna del Yaqui