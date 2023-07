Fraude: Actriz de Televisa confirma que Bárbara Torres tendría trato con producción de 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una amiga muy cercana a Bárbara Torres recientemente platicó acerca de la polémica que está teniendo la estrella argentina dentro de La Casa de los Famosos México y destacó que muy probablemente ella tenga un "trato" con la producción de este exitoso reality. Como se sabe, la integrante de la serie La Familia P.Luche se ha convertido en la villana del programa debido a los pleitos y roces que ha tenido con sus compañeros durante los últimos días.

Bárbara ha dado mucho de qué hablar en redes sociales por su actitud explosiva e incluso diversos internautas piden su salida del reality show pues consideran que su salud mental no es adecuada para seguir en el programa. Varios artistas cercanos a la argentina también se han posicionado ante las actitudes dentro de La Casa de los Famosos, como fue el caso de Eugenio Derbez, quien hace algunos días salió a comentar que "no era una señora normal" pues aparecía llorando y llorando en la emisión.

Ahora quien habló fue Lorena de la Garza, querida actriz de Televisa, quien tras demostrarle públicamente su apoyo a la artista argentina, confesó que la conducta de su colega y amiga no es normal: "Yo creo que Bárbara trae una estrategia, porque no es así, yo entiendo que la casa es… te saca todos los sentimientos, porque estás encerrado 24 horas al día con gente… si en la pandemia nos volvíamos locos, pero yo creo que, conociéndola, que es una estrategia", dijo ante las cámaras de Edén Dorantes.

Sin embargo, Lorena terminó hablando de más y confesó que su amiga comediante podría tener un trato con 'La Jefa' de La Casa de los Famosos México, pues al parecer le pidieron que provocara al resto de los habitantes para generar rating: "En esta profesión si estamos locos todos, y yo me apunto, pero creo que va más por un rollo de estrategia, y por ahí supe, a mí no me lo dijo Bárbara, pero ya saben radio pasillo, que se le pidió que diera contenido".

Asimismo, la protagonista de La Hora Pico destacó que gracias a que Torres ha puesto en revolución a todos dentro de LCDLF México, ahora todo el público está hablando de ella: "Si Bárbara no estuviera generando toda esta polémica, pasaría desapercibida, entonces creo que está generando contenido, si he visto que hay mucho odio en redes sociales, mucho hate, pero por ahí dicen 'que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen'".

Finalmente, Lorena recordó que más allá de los compartimentos que su amiga pueda demostrar, la gente debe diferenciar lo que es la vida real y un reality: "Es un juego y no hay que olvidar eso, más bien es eso, porque creo que en algún momento, ahí está el tema, y el que se enoja pierde. Es buena estratega, y yo creo que más bien ella está generando esto, ¡imagínate!", expresó la actriz, según información recogida por Agencia México.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes