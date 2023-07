Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este fin de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tartista más famosa de México y el mundo de la farándula, te dice cuál será la fortuna que te acompañará en los horóscopos de hoy, viernes 7 de julio del 2023. Aquí encontrarás las predicciones del fin de semana en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy, viernes 7 de julio

Aries

En temas de dinero, querido Aries, lo mejor será que hable de cosas positivas. Quizá será bueno que busque un nuevo romance; o bien que busque rescatar su amorío.

Tauro

Los resultados de su trabajo serán más buenos de lo que imagina; este fin de semana podrá descansar y gozar de su presente. En forma, pero necesita dormir más.

Géminis

Buen día para comenzar una nueva amistad; salga, platique y abra su corazón. Los asuntos económicos gozan de buena salud y le permiten darse muchos lujos este día.

Cáncer

Los logros alcanzados en su trabajo le satisfacen su corazón y su cartera, por lo que podrá ser más gaslatón este fin de semana. Pensará que nunca se había sentido mejor de salud, y es verdad.

Leo

Día de gran armonía con la familia y la pareja; este viernes 7 de julio es perfecto para un paseo. Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace, o de contrario, se quedará endeudado.

Virgo

Busque aliados para el trabajo, los necesitará para salir adelante en un proyecto muy importante. Una caída alterará su ritmo de vida, así que tenga cuidado.

Libra

Está tratando a sus familiares de una forma injusta, pues ellos sólo quieren su bienestar y por eso le llaman la atención en los vicios que no ve. El dinero puede crearle serios problemas, deje las apuestas de una vez por todas.

Escorpio

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente le dicen que hoy será un día perfecto para ver a una amiga vieja; sé feliz. La nueva dieta está empezando a dar sus frutos; te ves mejor que nunca.

Sagitario

Este viernes 7 de julio del 2023, te verás con alguien a quién amas. No olvides que quienes están a su alrededor siempre intentarán hacerte feliz. Su dinero necesita moverse; compre nuevas cosas.

Capricornio

Esa nueva tarea en la oficina le ayudará a conseguir un ascenso, los astros se lo garantizan. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente y el corazón.

Acuario

Medite sus decisiones sobre sus relaciones, pues este viernes 7 de julio, tendrá muchas dudas; no persiga imposibles, si no le corresponden, acepte el "no". Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus ahorros.

Piscis

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente te dicen que en el trabajo deberás seguir fomentando la creatividad de tu equipo. Por otra parte, las salidas al campo te ayudarán a acabar con el estrés y miedo.

Fuente: Tribuna