Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de novelas, Leonardo García, recientemente fue captado en un evento público, donde la prensa de Venga la Alegría lo abordó para entrevistarlo, logrando conseguir que hablara de la muerte de su padre, Andrés García, además de cuestionarle sobre nuevos detalles en el testamento de este, dejando en completo shock a TV Azteca con sus revelaciones.

Como se sabe, el pasado lunes 19 de junio se realizó la apertura del testamento de García, la cual terminó con las especulaciones sobre la repartición de sus bienes; y como era de esperarse, los desacuerdos entre los involucrados no se hicieron esperar, trayendo consigo una serie de dimes y diretes entre la viuda del reconocido actor de Televisa y Roberto Palazuelos, pues ambos dan informes contradictorios del testamento.

Esto pues Margarita sigue afirmando que todo lo que está en el testamento es 100 por ciento fiable y que fue el mismo actor de Pedro Navajas el que hizo los cambios que quiso bajo su propia voluntad y estando en sus completos sentidos, leyendo un fragmento del testamento en el que dice que: "Los derechos y regalías de las repeticiones de series de televisión y telenovelas a la señora Margarita María Portillo Castrejón. Llegan los derechos de propiedad intelectual, biográficos y de imagen y cinematografía a la señora Margarita Portillo".

Leonardo y Andrés García. Internet

Mientras que el denominado 'Diamante Negro' señala que Leonardo, Sandra, la madre de este y también Andrés García Jr., lo han llamado para solicitar que los represente de manera legal con el tema de la herencia, debido a que no están de acuerdo con lo sucedido, además de alegar que no estaba legalmente casado Andrés con Margarita, afirmando que todo debía de pasar a la esposa de verdad, ya que ella solo lo manipuló.

Pero ahora, finalmente la prensa logró ponerse en contacto directo con Leonardo para cuestionarle personalmente sobre esta pelea y no ha su apoderado legal, que en este caso es Roberto, así que no dudaron en cuestionarle sobre su postura y cómo es que estaba sobrellavando la situación, dejando sorprendidos a todos cuando mencionó que él ya había superado la muerte de su padre, que sí fueron momentos terribles, pero que él estaba vivo y lo iba a honrar y respetar siempre, pero que no iba a quedarse en esa página para siempre.

En cuanto al tema del testamento, el famoso actor afirmó que tampoco iba a hablar ni dar más leña al fuego, que él estaba en el evento para apoyar a su amigo, Alejandro Basteri, con su nuevo tequila, para disfrutar de la noche y pasarla bien, señalando que aún eran muy amigos él y Luis Miguel, recalcando que también lo iban a ver en los conciertos que diera en México para pasarla igual de bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui