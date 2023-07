¿No sabes qué ropa llevar a tu oficina? Descubre algunos consejos para llevar el 'outfit' ideal a tu trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Quieres lucir profesional y a la vez juvenil en tu trabajo? ¿Te gustaría conocer algunas ideas para combinar tu ropa formal con un toque de estilo y personalidad? Lo primero que debes tener en cuenta es el código de vestimenta de tu empresa. No todas las oficinas son iguales, y lo que puede ser apropiado en una puede ser demasiado informal o extravagante en otra, así que toma nota de eso.

Por eso, antes de elegir tu outfit, observa cómo se visten tus compañeros y superiores, y trata de adaptarte a su nivel de formalidad. Una vez que tengas claro el nivel de formalidad que debes seguir, puedes empezar a jugar con los colores, las texturas y los accesorios. Estos son los elementos que le darán vida y personalidad a tu atuendo, sin perder la elegancia y la seriedad que requiere un ambiente laboral.



Los colores son muy importantes para transmitir tu estado de ánimo y tu actitud. En el caso de los neutros como el negro, el gris, el blanco o el beige son los más clásicos y versátiles para un outfit formal, pero también pueden resultar aburridos o monótonos si no los combinas con otros más vivos o llamativos. Por eso, es recomendable que añadas algún toque de color a tu outfit, ya sea en una prenda, un accesorio o un complemento. Por ejemplo, puedes usar una blusa o una chaqueta de un tono vibrante como el rojo, el azul o el verde, o un bolso o unos zapatos de un color contrastante como el amarillo, el rosa o el naranja. Así lograrás romper la monotonía.



Como se mencionó anteriormente, las texturas también son muy importantes para crear interés y dinamismo en tu outfit. Puedes mezclar diferentes tipos de tejidos como la lana, el algodón, la seda o el cuero, siempre que sean de buena calidad y se ajusten bien a tu cuerpo. También puedes optar por prendas con algún detalle especial como bordados, encajes, volantes o plisados, que le darán un toque femenino y sofisticado a tu look. Eso sí, no abuses de las texturas ni las combines entre sí de forma aleatoria, sino que busca un equilibrio y una armonía entre ellas.



Los accesorios son el complemento perfecto para darle personalidad y estilo a tu outfit. Puedes usar joyas, relojes, pañuelos, cinturones, gafas o sombreros, siempre que sean acordes con el resto de tu look y no recarguen demasiado tu imagen. Los accesorios pueden ser discretos o llamativos, dependiendo del efecto que quieras conseguir. Por ejemplo, si quieres resaltar tu rostro, puedes usar unos pendientes grandes o un collar vistoso.

Si quieres destacar tu cintura, puedes usar un cinturón ancho o una faja; si quieres proteger tus ojos del sol o darle un toque coqueto a tu look, puedes usar unas gafas de sol o un sombrero. Como te darás cuenta, hay muchas formas de crear un outfit formal y juvenil para la oficina, sin renunciar a tu estilo ni a tu comodidad. Solo tienes que seguir estos consejos y dejar volar tu imaginación. Recuerda que lo más importante es que te sientas bien contigo misma y que proyectes una imagen profesional y confiada.

Fuentes: Tribuna