¿Orden de Emilio Azcárraga? Juan Osorio no daría novela a Wendy Guevara por ejecutivos de Televisa

Ciudad de México.- Aparentemente el famoso y muy polémico productor de melodramas, Juan Osorio, tendría las manos atadas en cuestión de ciertas contrataciones, debido a que no le tendrían permitido negociaciones con la famosa y reconocida influencer en las redes sociales, Wendy Guevara, pues acaban de afirmar que los ejecutivos de Televisa serían los que no le permitirían darle un protagónico, ¿acaso fue orden de Emilio Azcárraga?

Como se sabe, desde hace un mes que Guevara se encuentra siendo la sensación dentro de La Casa de los Famosos México, debido a que en el interior de esta a dominado con su personalidad tan carismática, extrovertida y atrevida, además de mostrar su verdadero rostro en todo momento, pues no se ha callado absolutamente nada de lo que ha sentido o lo que ha visto, aunque muchos afirman que solo lo hace como estrategia.

Pero, estrategia o no, Wendy se encuentra incrementando cada vez más su fama y cuando la joven expresó que deseaba tener algún papel principal dentro de una de próximas novelas, incluso le pidió al famoso galán de novelas y reconocida cantante, Emilio Osorio, que hablara con su padre para que lo haga y a cambio ella jamás lo nominara y pedirá a sus fans que voten por él para salvarlo en caso de estar en la cuerda floja.

Por su parte, el exesposo de Niurka Marcos a las declaraciones de Wendy señaló que podría tratar de buscarle un especio en sus novelas, expresando que: "Me dio mucha risa por supuesto y, de hecho, yo acabo de ser… Dany y yo hicimos una parodia de 'esta cadena está vieja', porque la verdad es muy divertida, a esta chava le gira mucho el rollo, y además déjame decirte que todo lo que hace impacta, le encanta a la gente, entonces es una gente que tiene mucho talento".

Pero desde hace un par de horas que comenzó a decirse que Osorio en realidad no podría ofrecerle protagónicos o un personaje, debido a que recientemente los ejecutivos de la televisora de Azcárraga le señalarían que no lo tendría permitido dado a que no tendría estudios previos dentro de la actuación.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea la famosa influencer, el productor o los altos mandos de la empresa televisiva San Ángel, no se han pronunciado respecto a que no la querrían en los protagónicos de las novelas, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

