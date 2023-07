Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses, el público estaba hablando del comportamiento que Pedro Sola tuvo durante la visita de Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado en Ventaneando, donde si bien hizo reír a todos los conductores, la mala actitud del presentador de televisión destacó de entre los demás y es que, el conductor de más de 70 años no disimuló ni un poco que el youtuber no le agradaba.

Luego de mucho tiempo, Pedro Sola destapó que ocurrieron más cosas y todo lo que pasó por su mente durante aquella incómoda emisión del programa de espectáculos de TV Azteca y es que, tal parece que, el amigo y compañero de Pati Chapoy se habría sentido sumamente humillado por la visita de Montiel al show, también ventiló que aún a la fecha no lo perdona por todas las burlas que el famoso le habría hecho durante la emisión, tildándolo de un "vulgar" y "barbaján de cuarta".

"De repente hay un personaje que a mí no me cae muy bien y hasta lloré de la rabia que sentí, que es el Escorpión Dorado, Alex Montiel, barban de cuarta, pero entonces lo invitaron al programa. Yo estú.... me quedé en mi silla y este llegó a burlarse de mí. (...) Y yo me tuve que quedar callado, porque no sé contestar, porque a parte esta gente que es tan vulgar, tiene estabilidad mental de decir y decir(...) y nadie le paró el alto."

Asimismo, Pedro Sola reveló que, luego de aquella desafortunada transmisión sostuvo un fuerte pleito con su compañera Linet Puente, quien de hecho, es gran amiga de Alex. El conductor declaró que las burlas del comediante le parecieron sumamente graciosas a la periodista, acusándola de reírse en todo momento. Por otro lado, el tío Pedrito declaró que el Escorpión habría intentado aclarar cualquier conflicto al finalizar el programa, cosa que no funcionó.

"Y como es muy amigo Linet, yo hasta me enojé con ella, porque hasta las piernas se le levantaban de las carcajadas que le daban los insultos que este hombre me estaba haciendo. Y a parte tenía enfrente a este fulano porque estaba grabando todo."

Según declaraciones del comunicador del Ajusco, una vez que el show terminó, Alex se quitó su máscara y se quiso acercar a Pedro para intentar darle un abrazo, pero esto no sirvió para calmar su furia, la cual no hizo otra cosa que incrementar aún más, puesto desde su perspectiva, el Escorpión Dorado únicamente había acudido a su programa a insultarlo, cosa que no le agradó para nada.

"Cuando terminó el bloque, donde estuvo este hombre, se quita la máscara, ya siendo él y me quiere abrazar, pues ¿cómo? Dije 'ni te me acerques'. Yo no quiero verlo jamás en la vida, jamás lo quiero volver a ver, porque es la única persona que me ha hecho sentir mal en mi programa y es como si yo vengo a tu casa a insultarte. Como Ana Bárbara lo hizo con Daniel, que casa es mi estudio de televisión y vino a insultarme, no, nunca se lo voy a perdonar."

Cabe señalar que las declaraciones de Pedro Sola no despertaron la empatía de todo el mundo, incluso la cuenta de Twitter de La Tía Sandra compartió un clip de la entrevista en donde se exponían algunas ocasiones en las que el periodista de Ventaneando habría tenido un comportamiento fuera de lugar, tal y como ocurrió cuando le plantó un beso en la boca a un youtuber, mucho más joven que él.

Mientras que el actor de Broadway y exestrella de Televisa, Mauricio Martínez, compartió la misma entrevista, donde declara de manera irónica que antes de buscar la empatía de los demás, los propios conductores de Ventaneando tienen que ser congruentes y deben dejar de "insultar" y "revictimizar" a otros famosos, tal y como ocurrió con él mismo cuando fue llamado "basura" por la titular del programa o cuando todos los conductores se fueron encima de Yuridia.

