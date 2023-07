Se hartan de Bárbara Torres en 'LCDLF México'; Wendy, Emilio, Sergio Mayer y más explotan contra ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y comediante Bárbara Torres se ha convertido en el personaje más odiado y criticado por el público de La Casa de los Famosos y también por el resto de sus compañeros durante esta semana. Aunque los seguidores del exitoso reality de Televisa creían que ella se convertiría en la quinta eliminada, esta semana no obtuvo ningún punto en la gana de nominación y por ende, seguirá formando parte del proyecto.

La originaria de Argentina se ha convertido en una persona muy criticada por su actitud en los últimos días y es que luego de haber tenido fuertes altercados con Sergio Mayer, Ferka y Raquel Bigorra, los televidentes dijeron que ya no les estaba gustando su modo de actuar. No obstante, la inconformidad también creció dentro de la casa, ya que personalidades como Wendy Guevara, Emilio Osorio y Poncho de Nigris han manifestado que no la toleran.

Hace algunas horas la intérprete de 'Excelsa' en La Familia P.Luche tuvo un fuerte altercado con varios de los famosos y es que dijo que está harta de que la estén criticando y atacando por haber nominado al hijo de Niurka y Juan Osorio durante esta semana: "Es bien feo que te vean como la más pend... y de repente haces una estrategia para salvarte y que te hagan quedar como una hija de p...", declaró al borde de las lágrimas.

Después de esta situación, varios miembros del 'Team Infierno' se salieron al jardín para platicar acerca de la actitud que está tomando Bárbara y volvieron a señalar que quizá podría estar fingiendo sus colapsos emocionales provocados por la menopausia como parte de su estrategia: "Ella busca una escena, donde es la protagonista y víctima y busca a un antagonista para terminar llorando", dijo Sergio.

El influencer regiomontano incluso propuso dejar de hablar con ella para evitar nuevos conflictos: "Hay que ignorarla para tirarle a león, para que se quede sola, que nadie la pele". También señalaron que Bárbara no es congruente en su actuar pues se la pasa tachando a todos de hipócritas y ella también suele ser "doble cara": "Nos utiliza a nosotros, como que me saca información y ya no me gustó, se está contradiciendo", dijo De Nigris.

Asimismo, los habitantes del exitoso reality conducido por Galilea Montijo mencionaron que la argentina ha tenido una pésima actitud con 'La Barby' Juárez, quien ha tratado de contenerla y apoyarla cuando tiene sus crisis: "¿Viste cómo no dejó hablar a Mariana? la cayó bien cul...", declaró Emilio y la integrante de 'Las Perdidas' añadió: "Bárbara la cayó bien feo, yo me reí, no mam... la cayó bien feo", expresó la influencer.

Fuente: Tribuna y YouTube El 5