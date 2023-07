"Sin cuello": Se burlan de Cuauhtémoc Blanco en 'Netas Divinas' y Galilea Montijo sale en su defensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Galilea Montijo dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que en el reciente capítulo del programa Netas Divinas salió en defensa de su expareja Cuauhtémoc Blanco luego de que varias de sus compañeras se burlaron de ella. Como se sabe, la integrante del matutino Hoy tuvo un sonado romance con el ahora gobernador de Morelos, al punto de que casi llegaron al altar.

Durante la reciente emisión del programa transmitido por Unicable, la originaria de Guadalajara, Jalisco, fue cuestionada sobre si le gustaría tener el poder de ahorrarse alguna relación sentimental y esta respondió que "muchas", para posteriormente compartir la importante razón por la que le gustaría borrar su pasado: "Sí, qué flojera, muy celosos", declaró. Aunque no quiso especificar de quién estaba hablando, muchos televidentes llegaron a pensar que podría tratarse de su exmarido, Fernando Reina Iglesias.

Y es que 'La Gali' habló de relaciones que duraron muchos años y con su exesposo estuvo casada más de una década: "Los conoces muy lindos, de 'me encanta que trabajes en la tele, me encanta la minifalda' y conforme va pasando el tiempo, los meses, los años, yo a mis 50 años me sigo preguntando '¿son ellos o soy yo?'". Acto seguido, la presentadora tapatía explicó que en la mayoría de sus exnovios ha repetido los mismos patrones.

Inmediatamente después, Daniela Magún le preguntó si estaba hablando del 'Cuauh': "¿Hay una relación específica de algún goleador y así?", dijo mientras que Consuelo Duval realizó un gesto de tener una joroba y se echó a reír. Pero lo que nadie se estaba esperando era que la propia Montijo saliera en defensa del exfutbolista de las Águilas del América: "Fíjate, te voy a decir algo, ahí no habían celos ¡no habían celos!".

Posteriormente, Galilea siguió insistiendo en que Cuauhtémoc nunca fue un hombre celoso y que le prohibiera cosas como otras exparejas que ha tenido en sus cinco décadas de vida. Sin embargo, la famosa recordó la fama de 'ojo alegre' que tenía el exfutbolista: "Lo que pasa es que le gustaba mucho (andar de coqueto), has de cuenta que era Brad Pitt", expresó la tapatía y la vocalista de Kabah añadió: "Pero sin cuello".

Como se recordará, se dice que la actriz veracruzana Rossana Nájera fue la tercera en discordia entre 'La Gali' y el político morelense y que por ello cancelaron su compromiso. Por otro lado, el público de Netas Divinas se le fue encima a las conductoras del programa que se burlaron de la apariencia física de Cuauhtémoc Blanco y las tacharon de ser unas "discriminadoras" y "falsas" por burlarse del físico de otra persona.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable