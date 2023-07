Tras 30 años en Televisa y perder exclusividad, Raúl Araiza deja 'Hoy'; villano de novelas lo reemplaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado poco más de 30 años al aire en los programas más exitosos de Televisa y haber perdido su exclusividad, el reconocido presentador de TV y famoso actor de telenovelas, Raúl Araiza, recientemente dio de que hablar al dejar el programa Hoy, por lo que la producción lo reemplazó con un muy guapo y querido villano de novelas de la empresa San Ángel.

Como se sabe, Araiza comenzó su carrera desde que solamente era un niño, siguiendo los pasos de sus famosos padres, debutando de la mano de la empresa San Ángel en el año de 1984, con diversos proyectos de drama o comedia, como Papá a Toda Madre, además de ser uno de los conductores del matutino producido por Andrea Rodríguez, desde hace casi 20 años, sin embargo, al igual que muchos colegas, este lamentablemente perdió su contrato de exclusividad y ahora solamente recibe un sueldo por proyecto vigente.

Pero, a casi cuatro décadas dentro de la televisora, hace un par de meses según informes del canal de YouTube de Chacaleo, el tiempo de 'El Negro' al aire estaban contados, debido a que supuestamente los altos mandos lo habría pasado a la cuerda floja de los supuestos despidos para el próximo 2023, pues al parecer el presunto nuevo productor de dicha emisión no estaría nada feliz con la imagen que estaría proyectando.

Raúl con elenco de Hoy. Internet

Y aunque en ese momento el reconocido presentador señaló que aún tiene un contrato de exclusividad y que aún no le han dicho nada sobre un supuesto despido, las rumores no han parado y la mañana de este viernes 7 de julio volvió a cuestionarse su presencia en el programa antes mencionado, debido a que el actor de La Desalmada, contrario a lo que usualmente hace, no estuvo presente en la emisión matutina.

Aunque el presentador no dio informes al respecto ni tampoco sus compañeras, como Andrea Legarreta o Galilea Montijo, se cree que esto se debe a que el Raúl actualmente se encuentra formando parte de dos importantes proyectos más además del programa Hoy, en el que explota uno de los talentos que más disfruta, que es de la comedia y la actuación con los diferentes proyectos que se están grabando.

Ante esta tan inesperada ausencia, el reconocido presentador fue reemplazado con el cotizado villano de las novelas, Víctor González, el cual es mayormente conocido por sus papeles en novelas como Quererlo Todo, Los Ricos También Lloran y más recientemente en su papel de Calixto en el melodrama El Amor Invencible, quien además fue invitado especial por haber sido parte del programa Hoy en estos 25 años que celebra al aire.

Víctor González. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui