Tras críticas a la comunidad LGBT+, Yuri se retracta y se declara team Wendy: "Está bien perris"

Ciudad de México.- Desde hace varios años la famosa intérprete Yuri no ha parado de recibir críticas luego de haber hecho polémicos comentarios en contra de la comunidad LGBT+, ya que en una ocasión dijo que estaba en contra de que ellos adoptaran. Tras recibir múltiples críticas por esta posición, ahora la originaria de Veracruz asegura que no los odia y para demostrarlo dijo que apoya a Wendy Guevara, la influencer trans que está causando una revolución en la actualidad.

No solo la comunidad ha tachado a la también actriz de "homofóbica", pues varias personalidades del medio artístico también se han sumado. Durante la entrevista que brindó a Televisa Espectáculos, la intérprete de temas como Maldita Primavera y Déjala, negó tener algo en contra de dicho colectivo y aprovechó el momento para defenderse de algunos colegas, como el caso de Susana Zabaleta, que la han descalificado por esta situación.

Luego de que 'La Zabaleta' la tachada de "ridícula" por tener ese pensamiento en pleno siglo XXI, ahora Yuri se defendió diciendo: "Yo creo que ya es algo personal, yo los amo, no tengo nada en contra de ellos, hay artistas que me han tirado popo, hay artistas que hablan y se montan en el carrito y ni siquiera saben si yo lo dije o no lo dije", manifestó la veracruzana, según una entrevista recogida por Agencia México.

Susana Zabaleta criticó a Yuri

Y haciendo hincapié en que no rechaza a la comunidad antes mencionada, Yuri se sumó al auge que ha tenido el reality La Casa de los Famosos México, destacando que la chica trans, Wendy Guevara, es su favorita: "La Wendy, para que digan y zas, órale… no, la Wendy está bien perris, la Wendy se los trae a todos y, es más, estos dos chicos, el Mayer y Poncho, no hombre, se están uniendo porque saben que la chica tiene su club, si tontos no son".

Por otra parte, la cantante confesó que pese a su deseo de volver al mundo de las telenovelas, existe algo que se lo impide: "Me encantaría hacer novela, sí, lo que pasa es que hay un pacto que yo hice con mi marido, si vas a hacer novela ¿qué onda con los besos?, y eso de que todos los besos son actuación, no, perdónenme, yo me besuqueé con Chayanne y me besuqueé con todos y yo sentía que la virgen me hablaba y ojo de huevo cocido", aseveró.

Finalmente, Yuri se pronunció sobre el éxito que han alcanzado los nuevos exponentes de la música, como Peso Pluma, y brindó un consejo: "De verdad que mis respetos para este tipo de artistas, que de la nada ya son mundialmente conocidos y a nosotros nos costó… o sea, señales de humo para que supieran que teníamos discos nuevos. La verdad yo les digo a todos esos jóvenes que aprovechen. No sé (si se queden), el tiempo lo dirá", remató.

Crédito: YouTube El 5

Fuente: Tribuna