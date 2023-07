Tras graves acusaciones, Tekashi 6ix9ine quiere llegar a los golpes con Anuel AA; así lo retó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, Tekashi 6ix9ine y Anuel AA han dado de qué hablar por la fuerte pelea que han sostenido a través de redes sociales, donde por medio de historias de Instagram, se han dicho de todo. Por un lado, el puertorriqueño ha acusado de pedofilia al cantante de GOOBA y BEBE, así como éste último declaró que el exnovio de Karol G habría golpeado a su exesposa Yailin 'La más viral' cuando estaba esperando a su actual hija.

Dicho conflicto se ha prolongado bastante tiempo, por lo que Daniel Hernández, mejor conocido como 6ix9ine lanzó un reto a Anuel AA, a través de un video que ya se ha viralizado, en el que lo invitaba a resolver sus problemas a través de los golpes. Según declaraciones de Tekashi, él ya ha intentado contactar al puertorriqueño por diferentes medios y personas, entre ellas el padre del reguetonero, pero no consigue respuesta.

"Te lo juro por mi madre que llamamos a tu papá, te llamamos a ti, llamamos a todo el mundo y te dije: mira, yo quiero pelear contigo, vamos a fajarnos, vamos a encerrarnos en un cuarto y fajarnos. Mira, olvida lo que pasó, tú y yo vamos a fajarnos. Tú me dices donde en donde nos encontramos, nos fajamos tú y yo y terminamos esto."

Parece ser que el cantante de cabello multicolor está decidido a ir por todas en contra de Anuel, puesto le advirtió que no volviera a publicar nada con respecto a sus problemas a no ser que esté dispuesto a tener el encontronazo que Tekashi le estaba proponiendo: "Ya no subas nada sino es para encontrarte conmigo", declaró el joven cantante; sin embargo, ¿qué ha dicho el puertorriqueño de todo esto?

De acuerdo con las últimas historias de Anuel, él piensa que la intención de 6ix9ine es retarlo a golpes, puesto buscan acusarlo de ser un persona violenta, esto con la finalidad de que él pierda la custodia de su hija, cosa que no está dispuesto a hacer, puesto para él su niña es lo más importante. Asimismo, invitó a los fans de Tekashi a darse cuenta de que él cantante solo regaló dinero en días recientes, para desviar la atención de él y del pleito que estaba ocurriendo.

"Este individuo lo que quiere y está tratando de hacer es que me acusen de abuso, yo siendo inocente en RD con la policía pa mantener a la niña siempre allá pa que yo más nunca la pueda ver y lo está haciendo a todo costo no importa que manipulando a las personas y las mentes con dinero, ese es el plan satánico que hay aquí, manténganse vivos y no se dejen engañar de nada, ni de nadie. Que yo se que pa ustedes es entretenimiento pero mi hija es vida real."

¿Por qué se desató el pleito entre Tekashi y Anuel AA?

Como se mencionó anteriormente, la pareja de cantantes comenzaron a discutir a través de redes sociales en tiempos recientes, ¿la razón? Todo comenzó cuando Anuel compartió una fotografía de su hija, Cattleya sin el consentimiento de su exesposa, Yailin 'la más viral' hecho que enfureció a Tekashi, actual pareja de la rapera, quien se lanzó en contra del puertorriqueño a quien acusó de no haber cuidado de su hija en todo este tiempo.

Esto provocó la furia de Anuel quien acusó de pedofilia a Tekashi después de recordar que el famoso fue arrestado a sus 18 años por mantener intimidad con una menor de 13 años. Por su parte, Yailin reveló unas fotografías en donde mostró algunos moretones y heridas en el cuello, las cuales presuntamente fueron provocadas por el reguetonero, mientras se encontraba embarazada de su hija.

