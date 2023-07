Adiós Televisa: Por traicionar a Emilio, Juan Osorio hunde a Bárbara Torres y confiesa que ya la vetó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna todo lo que está ocurriendo en La Casa de los Famosos México no sólo tiene en jaque a los habitantes, sino también a todo el público que los mira desde afuera. Recientemente el productor Juan Osorio expresó su furia en contra de Bárbara Torres por haber nominado a su hijo Emilio Osorio en el reality de Televisa y advirtió que él nunca le dará trabajo a la actriz originaria de Argentina en ninguno de sus proyectos.

Como se recordará, la noche del pasado martes se realizó la quinta gala de nominación en La Casa de los Famosos México, donde cuatro habitantes Paul Stanley, 'La Barby' Juárez, Sergio Mayer y Emilio quedaron en riesgo de salir eliminados el próximo domingo 9 de julio. Esta fue la primera vez que el hijo de Niurka Marcos se encuentra en riesgo de quedar fuera del proyecto, luego de recibir puntos de parte de la boxeadora mexicana y Bárbara, quien en un inicio negó rotundamente haberlo hecho.

Durante la tarde de este sábado 8 de julio Juan Osorio, decenas de seguidores de Emilio y su prometida Eva Daniela se dieron cita en un predio aledaño al lugar donde se encuentra La Casa de los Famosos México para expresarle su apoyo al joven que fue apodado como 'Halcón'. Al lugar también se dieron cita varias personalidades del espectáculo como la primera actriz Leticia Perdigón y también varios reporteros de distintos programas.

Cuando el productor de exitosas novelas como La Herencia y ¿Qué le pasa a mi familia? decidió platicar con la prensa, en primer lugar decidió agradecer el apoyo de todos los seguidores de su hijo y también los suyos: "Muy contento, esto no hay manera de agradecer, la convocatoria yo la hice a través de Instagram". Y de forma inmediata, Juan también envió un contundente mensaje a Bárbara por nominar a su heredero menor.

Sí se me salieron las lágrimas de coraje, pero no se vale".

Osorio explicó que aunque está consciente de que Emilio será nominado por el tipo de proyecto en el que se encuentra, considera que el actuar de la argentina fue pésimo y por ello prometió que él la vetará de todos sus proyectos: "No Bárbara, no me lo esperaba, Bárbara después de lo que Emilio ha hecho por ella, conoce a su mamá, pero es el juego y que le vaya bien, conmigo no va a trabajar nunca", expresó muy seguro.

El productor del Canal de Las Estrellas fue cuestionado sobre si realmente estaba hablando en serio y aclaró que él no habla por hablar y dijo que Bárbara era una "chismosa" que se la pasaba "llorando" por todos los rincones de la casa: "Nadie me va a cambiar de opinión, ¿Emilio qué le ha hecho? Emilio va a salir, yo no digo que va a ganar". Asimismo, Juan Osorio declaró que él piensa que el primer lugar de esta casa será Wendy Guevara.

Fuente: Tribuna