Andrea Legarreta hunde a Alfredo Adame y le manda advertencia desde Televisa tras llamarla "cáncer"

Ciudad de México.- Como se sabe Andrea Legarreta tiene una fuerte rivalidad con el polémico actor Alfredo Adame ya que él ha hecho fuertes acusaciones en su contra. Recientemente la presentadora estelar del programa Hoy causó un fuerte revuelo al compartir una imagen en la que borró al galán de las telenovelas y en una nueva entrevista confirmó que está entablando una demanda en su contra luego de múltiples ataques.

Durante los últimos años el exintérprete de Televisa se ha dedicado a desacreditar a la famosa presentadora de 51 años afirmando que durante años le fue infiel a Erik Rubín y la tachó de ser un "cáncer". Asimismo, Adame ha asegurado que el éxito de Andrea en la empresa de San Ángel se debe a que habría sido amante de un poderoso ejecutivo, situación que ella ha desmentido de forma tajante. Como se recordará, el pleito entre ellos comenzó hace más de dos décadas, cuando Alfredo la llamó "perra".

Aunque se trató de una supuesta broma, a ella no le pareció y lo tomó como un insulto, después él quedó fuera del programa y la acusó de mandarlo despedir. Recientemente diversos reporteros abordaron a 'La Legarreta' a las afueras de la empresa de San Ángel y la cuestionaron sobre si está planeando empezar un proceso en contra de Adame: "Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo", expresó la mexicana.

Acto seguido, la prensa le preguntó a la también actriz de novelas como Baila conmigo y ¡Vivan los niños! sobre si su demanda en contra de Alfredo sería por violencia de género y ella respondió: "Todo lo que se acumule, todo sirve, eso es violencia de género, pero a quien sea, creo que... prefiero no entrar en detalles". Asimismo, Andy también recordó los ataques que ha recibido de parte de otros famosos, como es el caso de Anette Cuburu quien dijo que siempre la había tratado mal mientras compartieron micrófonos en el matutino del Canal de Las Estrellas:

Mira al final, lo que sí les puedo decir que las personas que más me han ofendido y atacado, lo hacen por una historia que se inventaron en su cabeza y no es real".

Legarreta añadió que sí le duele lo que llegan a inventar sobre ella: "Es un pena, es una tristeza que además sea por algo que se inventaron en su cabeza". La conductora también declaró cómo le hace para mantener la calma y no explotar como lo hace Alfredo: "En realidad es un mundo de personas que están ya manteniendo la tolerancia a mi alrededor, por la gente que me quiere, por la gente a mi alrededor", dijo.

Finalmente, Andy también se pronunció tras haber borrado a Adame de la imagen de despedida a Talina: "En realidad fíjate que esta fotografía, a este personaje lo editó una fan mía 'me dijo yo sé lo importante que fue Talina Fernández' y me pareció un lindo detalle, cada quién es dueño de sus redes, cada quien sube lo que quiere". Y finalizó diciendo que no le interesa saber nada de Alfredo: "Yo sé lo que no quiero ver, no solo en mis redes, no se trataba de nadie más que de Talina".

