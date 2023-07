¿Enamorada? Wendy Guevara se disculpa con Nicola Porcella tras hacerle fuerte escena de celos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se pone cada vez más emocionante y los televidentes se mantienen a la expectativa de lo que sucede entre el shippeo de Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes han mostrado tener gran química y entre tanto coqueteo hay quienes creen que en realidad se están enamorando, pues no les parece normal ciertas escenas de celos.

Ambos han reiterado que lo suyo es una bonita amistad y que los besos que se han dado forman parte de un juego; sin embargo, cuando la chica de Las Perdidas se encuentra bajo la influencia del alcohol ha sacado a relucir su lado tóxico, lo cual hace pensar a sus compañeros y algunos fans que se está enganchando, además de que recientemente aceptó que se puso celosa por culpa de 'La Barby Juárez'.

Resulta que en la fiesta temática del viernes 7 de julio, la boxeadora se puso alegre con unas copas encima, así que estuvo muy cercana al peruano, con quien estuvo bailando y tras rechazar la propuesta de besarla, empezaron a promover besos de tres, dinámica en la que Wendy también participó y se agarró con ambos, pero después se molestó y comenzó a tratar mal a Nicola.

La rubia le echó en cara que no necesita de él en el programa y que es al que más le hace falta el premio, además de que amenazó nuevamente con pedirle a sus fans que ya no voten por él para que se vaya, así que Nicola se sintió y se dijo harto de escenas, pues no es la primera vez que lo hace, por lo que incluso le dejó de hablar y le dijo a Poncho de Nigris que no piensa jugar más con la influencer.

Al amanecer, Wendy se percató que el modelo estaba distante, así que hizo una recapitulación de lo que sucedió en el festejo y reconoció que quizás fue por los celos que le provocó verlo bailar de cerca con 'La Barby', así que no dudó en disculparse con él y le prometió que no le haría otro escándalo de ese tipo, reiterándole que lo quiere mucho y no desea que estén peleados, mientras sus compañeros se burlaban de que la bebida la pone mal.

Finalmente, Nicola Porcella aceptó las disculpas, pero no ha estado tan juguetón como antes ya que desde hace unos días la influencer lo manda y le lanza reclamos que no le han gustado, pero se espera que conforme pasen los días vuelvan a bromear, pues han logrado forjar una buena amistad y sus fanáticos disfrutan verlos juntos.

