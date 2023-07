Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Arranca el fin de semana! Y si tienes planes especiales para esta jornada, es indispensable que consultes los horóscopos de hoy, sábado 8 de julio del 2023. Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, te dice cuál será tu fortuna de esta jornada con las predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Horóscopos de hoy sábado 8 de julio del 2023 por Mhoni Vidente

Aries

Es muy probable que este sábado 8 de julio tenga un apasionado encuentro amoroso, fugaz, pero intenso, así que tome precauciones. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien con sus deudas.

Tauro

En temas de dinero, querido Tauro, se verá afectado por un pago que olvidó. No obstante, los astros advierten una buena jornada para los proyectos nuevos de trabajo. Debe cuidarse física y emocionalmente, no lo olvide.

Géminis

En asuntos del corazón, todo va muy bien este sábado 8 de julio, estimado Géminis. En temas de efectivo, quizá deba solicitar un préstamo para poder saldar unas deudas. Iniciará un negocio familiar, el cual irá muy bien.

Cáncer

Una persona de tu trabajo estará muy interesada en ti, querido Cáncer, pero no debes salir con él, pues las cartas del Tarot de Mhoni Vidente advierten mucho dolor. Empieza a ahorrar, es clave si quieres vacaciones.

Leo

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta o reunión de un amigo muy querido, por lo que este sábado 8 de julio del 2023 será perfecto para ti. No hay gastos urgentes en estos días, así que puedes gastar.

Virgo

Una nueva etapa en tu empresa llega en esta jornada, y aunque lo no crea, está muy preparado. Trabaje todo lo que quiera, pero tómese algún descanso en este fin de semana, querido Virgo, necesita reponer energías.

Libra

No se deje llevar por una pasión pasajera, porque ésta le causará muchos problemas, en especial si tiene pareja. Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente no prevén buena fortuna. No niegue su apoyo económico a un amigo, le traerá buen karma.

Escorpio

Hoy es un día muy especial, querido Escorpio, pues superará los obstáculos y sacará adelante sus proyectos de trabajo, sin siquiera ensuciarse las manos. Eso sí, gente intentará convencerle de la necesidad de adelgazar, pero está bien

Sagitario

Se sentirá muy atractivo en este sábado 8 de julio del 2023 y alguien se lo va a decir; sólo no se emocione de más. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo, ya que ha trabajado mucho para obtener sus ahorros.

Capricornio

Momento de intensos desafíos en sus relaciones de pareja, ya que aún no se siente feliz con usted mismo por problemas del pasado. Piense en sanar. El cansancio acumulado puede afectar a su concentración.

Acuario

No tenga en cuenta los desplantes de su pareja, está cansada; cuando sea el momento, hable de sus incomodidades, querido Acuario. Importante desestabilización económica; no se ve bueno su futuro ni el dinero.

Piscis

Procure no descuidar a los clientes si es que tiene un buen negocio; en temas de dinero, llega mucho efectivo. Este sábado 8 de julio será un buen día para socializar. La práctica deportiva le ayudará a canalizar su energía.

Fuente: Tribuna