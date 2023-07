Julio César Chávez Jr. anuncia su divorcio de Frida Muñoz y la acusa de abuso: "Es aprovechada"

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., vuelve a dar de qué hablar ahora no por sus problemas de consumo, más bien por su relación con su esposa Frida Muñoz, con quien tiene años de matrimonio y ahora está decidido a ponerle punto final debido a que asegura se ha aprovechado de sus adicciones para realizarle fuertes abusos como despojarlo de sus pertenencias cuando se encontraba en rehabilitación.

Fue a través de las redes sociales de su hermano, Omar Chávez, donde el nacido en Culiacán, Sinaloa rompió el silencio y dio detalles de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, asegurando que no le hubiera gustado llegar a este punto por el amor que le tiene a sus hijos, pero dice no poder soportar más los malos tratos que por años le ha dado y que no quiere seguir tolerando, así que espera todo se dé de la mejor forma posible.

ESPECIAL

El joven indicó que previo a que fuera internado Frida llegó tomada y lo empujo, posteriormente le quitó su Instagram y redes sociales para evitar que diera alguna declaración: "Se me hace injusto, se está aprovechando de las circunstancias de que yo estuve internado, espero tenga la dignidad para entregarme mi teléfono", mencionó Chávez Jr. y señaló que iniciará el proceso legal de separación.

Se me hace injusto que una mujer me haga bullying, no me lo merezco. Les pido una disculpa a todos porque no me gusta hablar de esto, pero no se me hace injusto, ya quiero estar con mis hijos", añadió.