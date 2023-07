¡Se descontroló! Mariana 'La Barby' Juárez pone celosa a Wendy Guevara y terminan en beso de tres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la tensión que viven los habitantes de La Casa de los Famosos México por la próxima gala de expulsión, han tratado de buscar dinámicas que les ayuden a que su estancia se lo más llevadera posible ya que llevan cinco semanas incomunicados con el exterior y sin poder ejecutar sus actividades cotidianas, así que lo dieron todo en la fiesta temática que organizó 'La Jefa'.

Desde que arrancó el programa, todos los viernes tienen la oportunidad de divertirse y convivir entre los que pertenecen al cuarto infierno y los del cielo, así que esta vez no fue la excepción y dejaron momentos icónicos que los fanáticos agradecen, pues al calor de las copas la situación se descontroló y algunos terminaron dándose beso de tres, mientras otros protagonizaron divertidos 'stand up'.

Alguien que hasta la fecha se había mostrado muy retraída es la campeona Mariana 'La Barby' Juárez, pero esta vez logró entrar en ambiente y se mostró muy cercana a Nicola Porcella, a quien logró incomodar y al ver su insistencia, algunos comenzaron a pedirles que se besaran, algo que la boxeadora estaba dispuesta a hacer, pero el peruano se negó argumentando que la respeta dado que es una mujer casada.

A pesar de que Poncho de Nigris y Jorge Losa los acercaron e hicieron su lucha para que se diera ese beso, al final no resultó, pero ahí no terminó la cosa ya que al ver a la boxeadora tan prendida iniciaron el juego de beso de tres así que se acercaron a Wendy Guevara, quien no tardó en seguirles el rollo y se agarró con ella y el peruano, con quien ya trae ondas, pero también Apio Quijano entró a la dinámica.

No obstante, el intérprete de La Cobra no tardó en molestar a la chica de Las Perdidas, asegurando que se había puesto celosa de tanto acercamiento, pero 'La Barby' le dejó en claro que respeta lo que existe entre ella y Nicola, así que se puso a bailar con Sergio Mayer y todos los que podía, pues estaba muy alegre que incluso ya había quienes aseguraban que se le habían pasado los tragos.

Finalmente, los famosos terminaron realizando coreografías de algunos de sus temas como el de Putazos o qué, La bolita y La calle de las sirenas, además de que empezaron a cantar y Emilio Osorio sacó a relucir su talento vocal, así que fue una de las noches más divertidas que han tenido, a pesar de que al último algunos ya estaban mala copa, como Wendy que volvió a sacar su lado tóxico con Nicola.

