Kansas, Estados Unidos.- Tal parece que la era de la nostalgia está avanzando con pasos firmes entre la audiencia, como bien se sabe, muchas cosas que eran propias de la década del 2010 están regresando, por un lado se anuncio el regreso de Harry Potter con una serie para HBO, Los Juegos del Hambre estarán de vuelta con la precuela de Balada de pájaros cantores y serpientes; e incluso My Chemical Romance volvió como banda durante el Corona Capital del 2022.

Pero esto no es todo lo que está regresando, puesto la noche del pasado viernes, 7 de julio, Taylor Swift sacudió a todos sus fans en el Arrowhead Stadium, en Kansas City y no fue precisamente por la excelencia de su show, el cual si bien fue sorprendente, la realidad es que dio de qué hablar por otras razones. Resulta ser que la rubia tuvo como invitado especial a su exnovio, la estrella de Crepúsculo, Taylor Lautner, de quien fue novia en el año 2009.

Como bien saben, Lautner fue la inspiración de Swift para crear la canci��n Back to december, así como también forma parte de los amigos más cercanos de la estrella del pop. Cabe señalar que la expareja no estaba sola en el escenario, ya que la actriz Joey King y Presley Cash también estaban en el lugar, ¿la razón? El trío apareció en el nuevo video musical de la intérprete, I can see you, el cual se estrenó precisamente ayer en el concierto.

Taylor Swift y Taylor Lautner en el concierto de Kansas

Si bien, la gente está acostumbrada a que cuando las parejas en el medio del espectáculo se separan, suelen llevarse mal, la realidad es que las cosas entre Lautner y Swift se dieron muy diferentes, hecho que la propia rubia reveló durante su concierto el día de ayer, cuando reveló que el actor de Sharkboy y Lavagirl había sido una influencia sumamente positiva, así como también le aseguró al público que mantiene una gran relación con la esposa del histrión.

"Fue una fuerza muy positiva en mi vida cuando estaba haciendo el álbum 'Speak Now' y quiero decir que hizo todas las acrobacias que viste en ese video musical. Él y su esposa se han convertido en algunos de mis amigos más cercanos, y es muy conveniente porque todos compartimos el mismo nombre".

Asimismo, Lautner aprovecho la oportunidad para devolver todo el afecto a la intérprete, por quien afirmó, siente un gran respeto, no solo por lo talentosa y exitosa que es, sino también por su calidad humana. El actor de 'Jacob Black' aseguró que se sentía "honrado" de conocer a la cantautora: "Te respeto mucho. No solo por la cantante que eres sino por lo amable y humilde que eres. Me siento honrado de conocerte".

Créditos: Instagram @taylorlautner

Una vez que su video musical fue publicado, los famosos comenzaron a compartir fotografías de su convivencia, entre ellos destacó una fotografía en la que Swift, Lautner y la esposa de éste último recrearon el meme de Spider-Man, no precisamente porque los tres tuvieran algún parecido físico, sino más bien, porque los tres comparten el mismo nombre, dicha imagen fue presumida por el actor en su cuenta de Instagram.

