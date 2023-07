Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- El transporte público es un lugar especial, lleno de historias y anécdotas únicas en su tipo, es el escenario de peleas, asaltos y espectáculos callejeros. Sin embargo, también en estos vehículos se han registrado hechos inauditos que no serían creíbles sin haber una grabación que los comprobara, es precisamente esto lo que sucedió en un camión de pasajeros en el municipio de Zapopan Jalisco, donde un chofer fue víctima de la furia de una mujer.

A través de redes sociales se hizo viral la grabación de una cámara de seguridad colocada en una unidad de transporte público de Jalisco, en la cual se observa a una mujer que agrede a un chofer. En las imágenes se observa que el sujeto maneja sin preocupación alguna, cuando de pronto la mujer se le acerca por detrás y le jala el cabello de manera violenta y de inmediato comienza a golpearlo, algo que sorprendió al conductor, que no pudo hacer más que protegerse.

De acuerdo con los datos en la cámara, los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas del jueves pasado y muchos internautas se preguntaron sobre la razón de las agresiones en contra del chofer, quien sufrió de un jaloneo de cabello y fue víctima de varios golpes. En ese sentido, los testigos y otros comentarios aseguraron que la razón de la agresión por parte de la mujer es que el chofer no se detuvo en la parada que ella quería, lo que despertó su furia.

“¡Bájeme, por favor, estúpido! ¡Bájeme! La parada está allá”, gritaba la mujer.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, e se muestra al conductor manejando con normalidad su unidad hasta que de pronto una mujer se acercó desde la parte de atrás del camión hasta su lugar. En ese sentido, la agresión sorprendió a los pasajeros de la unidad, quienes atónitos miraban la situación tan extraña. Fue en ese instante cuando el chofer amenazó a la mujer con llamar a la policía.

Sin embargo, esto no asustó a la fémina, quien decidió sentarse en uno de los primeros asientos para esperar a los uniformados, “llame a la patrulla, llámele, aquí los espero”, contestó la mujer. En ese instante comenzaron un diálogo en el cual la mujer le aseguró al chofer que lo golpeó porque no la bajó donde lo solicitó, mientras que el hombre le argumentó que eso no le daba el derecho para golpearlo.

De inmediato las críticas en redes sociales se volcaron en contra de la mujer, pues internautas aseguraron que se trataba de una persona violenta que pudo haber ocasionado un accidente al golpear al chofer, muchos otros le echaron la culpa a las altas temperaturas “Es que con este calor nadie quiere caminar de más”, se leía en comentarios. Sin duda, un nuevo caso del popular meme, México Mágico.

Fuente. Tribuna