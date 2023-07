VIDEO: Santa Fe Klan defiende a fanático sometido por su equipo de seguridad en pleno concierto

Ciudad de México.- Una vez más Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan dio muestra de su humildad y del agradecimiento que tiene con sus fanáticos, pues en medio de su concierto se suscitó un acto violento de parte de los guardias de seguridad que lo cuidaban, pues sometieron al piso a un joven que al parecer pretendía subir al escenario, pero lo detuvieron en seco.

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que el rapero enfrenta a las personas de seguridad y de manera contundente les exige que respeten a sus seguidores, dado que estaban excediendo de su poder y no pudo evitar demostrar su descontento, razón por la que incluso detuvo el show por unos minutos para tratar de controlar la situación.

En las imágenes se pueden apreciar a varias personas en círculo y a alguien tirado en el piso, es entonces cuando Santa Fe Klan se acerca y deja de cantar para pedir que dejen en paz al joven que intentó burlar la seguridad, pero los trabajadores hacían caso omiso y continuaban abalanzados sobre él, así que el público se unió entre gritos y silbidos para tratar de evitar que lo lastimaran.

Oye carnal ya sé que no me entiendes, pero no traten mal a mis fans", exclamó el cantante.