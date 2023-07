Wendy Guevara descubre el sueldo de Paul Stanley en 'La Casa de los Famosos México' y no soportó

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México es actualmente el programa más exitoso de Televisa gracias al contenido que generan los habitantes, quienes aceptaron dejar de lado sus respectivos trabajos para encerrarse y convivir 24/7 con un grupo de personajes, así como enfrentar divertidas pruebas, pero algo que se han cuestionado los fanáticos es el dinero que recibieron a cambio de su participación.

Durante la fiesta temática de este viernes 7 de julio, mientras realizaban una dinámica de 'stand up' Paul Stanley sacó sus mejores chistes y soltó una que otra verdad acera de sus compañeros, pero también mencionó las diferencias que hubo entre sus salarios, lo cual hizo explotar a Wendy Guevara, quien no soportó la noticia y advirtió que emprendería una queja con 'La Jefa'.

En su intervención, el conductor del programa Hoy se quejó de la ropa que les han hecho ponerse para las galas, pues asegura que los hacen lucir como "pen…jos" y afirmó que en su contrato millonario para sumarse al reality show estos looks polémicos no fueron parte de la negociación, pero gracias al dinero que percibe se aguanta.

Yo no sé ustedes, pero en mi contrato no estaba (usar looks de gala), de un millón de pesos a la semana, está muy cabr…n", dijo desatando carcajadas.