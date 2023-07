Ciudad de México.- A lo largo de 5 semanas, Sergio Mayer se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos de La Casa de los Famosos México, donde en más de una ocasión ya fue acusado de "misógino", "machista", así como de sentirse el completo protagonista del programa de telerrealidad. Por otro lado, el exGaribaldi ya ha demostrado que ve en Wendy a una digna rival, por lo que desde hace varios días habría puesto en marcha una táctica para sacarla del juego.

Como muchos sabrán, prácticamente desde el minuto 1 del juego, la integrante de Las Perdidas se ha mostrado como una de las concursantes más fuertes, esto debido a su gran carisma y buen manejo de las cámaras, al grado de haber lanzado al menos dos secciones dentro del programa de telerrealidad, lo que ha permitido que los participantes se mantengan entretenidos y de paso atraigan un poco de rating.

Es bajo este contexto que Sergio Mayer ha notado que Guevara tiene grandes posibilidades de llevarse el gran premio de 4 millones de pesos, por lo que desde hace 1 semana le propuso a la Barby que nominaran a la influencer con la finalidad de medir el apoyo que el público le brindaría para salvarla; sin embargo, la atleta se negó puesto ella aseguró que no era una persona que jugara sucio, por lo que hasta el momento la 'perdida' no ha enfrentado ni una sola nominación.

Acusan a Sergio Mayer de manipular a Wendy Guevara

Asimismo, en redes sociales comenzaron a acusar al exdiputado de haber comenzado a manipular a Guevara desde hacia algún tiempo, esto con la finalidad de que la influencer perdiera la confianza en ella misma y decidiera abandonar el show por decisión propia, tal y como se estipulaba en la lista de eliminados que se filtró a Internet desde hace varias semanas. Para reforzar esto, el tuitero Bashlitos compartió un clip en el que se ve al exGaribaldi señalar que ella no podría ganar.

En un corte se aprecia que Wendy está charlando con Paul Stanley y le está contando que duda ganar el concurso, precisamente en esa conversación cita las palabras de Sergio y menciona que fue el actor de la Fea más bella quien le dijo que la gente "recatada" evitaría que ella obtuviera el primer lugar; sin embargo, el hijo de Paco Stanley la contradijo y le aclaró que a él no le molestaría que ella ganara.

"No, no creo y cuándo has visto que una trans pase por algo así. W... hay gente que quien sabe, es que a mí me dijo Sergio que hay gente que todavía que es muy retacada w... Y hay gente que no le parece w... Bueno es que hay de todo verdad."